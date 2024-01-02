GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım
Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki son durumu merak konusu olan Hakim Ziyech hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılacağı konuşulan Faslı futbolcuya Suudi Arabistan'dan talipler olduğu iddia ediliyor. Yönetimle ayrılık konuşması yaptığı öne sürülen 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili FIFA menajerinden paylaşım geldi. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çeken Hakim Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı belirtilmişti.
Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu ifade edilen Ziyech'in yönetimle görüştüğü ve kolaylık istediği öne sürülmüştü.
Öyle ki FIFA Menajeri George Gardhi'nin, "Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." dediği iddia edilmişti.
GARDHI'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Galatasaray'la yakın ilişkileri bulunan FIFA Menajeri George Gardi, Hakim Ziyech konusu hakkında paylaşımda bulundu.
"HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"
Gardi, "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım." sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılarda 14 maçta forma giydi.
Ziyech, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
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