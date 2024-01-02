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GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki son durumu merak konusu olan Hakim Ziyech hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılacağı konuşulan Faslı futbolcuya Suudi Arabistan'dan talipler olduğu iddia ediliyor. Yönetimle ayrılık konuşması yaptığı öne sürülen 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili FIFA menajerinden paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 16:19
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GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

Büyük umutlarla sarı-kırmızılılara transfer olan Faslı futbolcu, beklenen performansı sergileyemedi.

GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

İstikrarlı bir görüntü çizemeyen 30 yaşındaki futbolcu, hayal kırıklığı yarattı.

GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

Sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çeken Hakim Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı belirtilmişti.

GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu ifade edilen Ziyech'in yönetimle görüştüğü ve kolaylık istediği öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

Öyle ki FIFA Menajeri George Gardhi'nin, "Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." dediği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

GARDHI'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Galatasaray'la yakın ilişkileri bulunan FIFA Menajeri George Gardi, Hakim Ziyech konusu hakkında paylaşımda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

"HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"
Gardi, "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım." sözlerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılarda 14 maçta forma giydi.

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