GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech açıklaması! O menajerden flaş paylaşım

Sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çeken Hakim Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı belirtilmişti.

Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu ifade edilen Ziyech'in yönetimle görüştüğü ve kolaylık istediği öne sürülmüştü.