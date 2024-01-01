Tümosan Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a ihtar!

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Ömer Korkmaz, 29 yaşındaki yıldız stoper Abdülkerim Bardakcı'nın transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini aktardı.

Konuyla ilgili olarak Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.