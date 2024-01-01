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Tümosan Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a ihtar!

Galatasaray'a 2022 yaz transfer döneminde Tümosan Konyaspor'dan gelen Abdülkerim Bardakcı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Tümosan Konyaspor'da Başkan Ömer Korkmaz bu transferden dolayı sarı-kırmızılılardan alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini aktardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 00:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 01:45
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Tümosan Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a ihtar!

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Ömer Korkmaz, 29 yaşındaki yıldız stoper Abdülkerim Bardakcı'nın transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini aktardı.

Konuyla ilgili olarak Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

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