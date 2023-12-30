Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ocak ayı transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'a, kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılara istediği genç oyuncuda rakip çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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Angelino ile yollarını ayırmayı hedefleyen yönetim, transfer arayışına geçmişti.
Aslan'ın listesinde ise birçok yıldız futbolcu bulunuyordu.
Özellikle scout ekibinin önerdiği oyuncular dikkate alınıyordu.
Bu isimlerden biri de Polonya'nın Jagiellonia takımında forma giyen Bartlomiej Wdowik'ti.
İzleme komitesi tarafından takip edilen 23 yaşındaki sol beke, teknik direktör Okan Buruk da onay vermişti.
Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Polonya basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Gol24pl'den aktardığı habere göre, Bartlomiej Wdowik için Galatasaray'ın ardından Dinamo Zagreb de devreye girdi.
İki takım arasında çetin bir transfer yarışının olduğu kaydedildi.
Öte yandan Jagiellonia kulübünün Wdowik için 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep ettiği aktarıldı.
Bartlomiej Wdowik bu sezon toplam 22 maça çıktı.
Genç oyuncu sol bek olmasına karşın 9 gol kaydetti.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Polonyalı oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 2025'te bitecek.
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