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Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ocak ayı transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'a, kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılara istediği genç oyuncuda rakip çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:05
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Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Sarı kırmızılılar ocak ayında transfer önceliğini sol bek bölgesine verdi.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Cimbom sezon içinde yaşanan sorunlardan dolayı o bölgeye kaliteli bir oyuncu transferi yapmayı planlıyor.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Angelino ile yollarını ayırmayı hedefleyen yönetim, transfer arayışına geçmişti.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Aslan'ın listesinde ise birçok yıldız futbolcu bulunuyordu.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Özellikle scout ekibinin önerdiği oyuncular dikkate alınıyordu.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Bu isimlerden biri de Polonya'nın Jagiellonia takımında forma giyen Bartlomiej Wdowik'ti.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

İzleme komitesi tarafından takip edilen 23 yaşındaki sol beke, teknik direktör Okan Buruk da onay vermişti.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Polonya basını duyurdu.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

İşte ayrıntılar...

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Gol24pl'den aktardığı habere göre, Bartlomiej Wdowik için Galatasaray'ın ardından Dinamo Zagreb de devreye girdi.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

İki takım arasında çetin bir transfer yarışının olduğu kaydedildi.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Öte yandan Jagiellonia kulübünün Wdowik için 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep ettiği aktarıldı.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Bartlomiej Wdowik bu sezon toplam 22 maça çıktı.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Genç oyuncu sol bek olmasına karşın 9 gol kaydetti.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Ayrıca 3 de asist yaptı.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray'a rakip çıktı

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Polonyalı oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 2025'te bitecek.

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