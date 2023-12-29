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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 13:22 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 13:24
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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

25 yaşındaki futbolcu zaman zaman eleştirilse de bu sezon sarı kırmızılılarda önemli gol ve asistler kaydetmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Yıldız isim şu ana kadar 29 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Kerem bu karşılaşmalarda 8 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Ayrıca 8 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Kerem gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının listesine girmeyi de başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Milli oyuncunun adı transferde önemli kulüplerle anılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Bu takımlarından biri de İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'dı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Hem yerel hem de dış basın kaynaklı çıkan haberlerde İngiliz temsilcisinin, Kerem için yoğun temaslarda bulunduğu ifade edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Ancak Kerem Aktürkoğlu transferine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

Eski İngiliz kaleci ve futbol yorumcusu Paul Robinson, Kerem Aktürkoğlu-Leeds United transferine dair Motleedsnews'e açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Robinson, Kerem transferinin ocak ayında gerçekleşme şansının asla olmadığını ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

"İki kulübün transferi gerçekleştirme şansının kesinlikle olmadığını düşünüyorum"

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

"Çünkü ilk olarak bunu oyuncunun kabul edeceğini düşünmüyorum"

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU TAKIMDA İSTEMEZLER"

"Ayrıca iki kulüp arasındaki geçmişten dolayı Kerem Aktürkoğlu taraftarlar tarafından asla kabul edilmez"

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

"Bunun kendilerine ve oyuncuya haksızlık olacağını düşünüyorlar"

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

"Kulüpler arasındaki geçmiş nedeniyle herhangi bir transfer yapılması imkansız"

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

"Zamanında Harry Kewell, Leeds'ten ayrılmış ve Galatasaray'a gitmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar

"Bu transferden sonra Leeds taraftarları duygularını çok açık bir şekilde ortaya koymuştu" dedi.

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