GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımda istemiyorlar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 13:22 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 13:24
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Kerem bu karşılaşmalarda 8 gol attı.
Ayrıca 8 asist yaptı.
Kerem gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının listesine girmeyi de başardı.
Milli oyuncunun adı transferde önemli kulüplerle anılıyordu.
Bu takımlarından biri de İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'dı.
Hem yerel hem de dış basın kaynaklı çıkan haberlerde İngiliz temsilcisinin, Kerem için yoğun temaslarda bulunduğu ifade edilmişti.
Ancak Kerem Aktürkoğlu transferine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Eski İngiliz kaleci ve futbol yorumcusu Paul Robinson, Kerem Aktürkoğlu-Leeds United transferine dair Motleedsnews'e açıklamalarda bulundu.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Robinson, Kerem transferinin ocak ayında gerçekleşme şansının asla olmadığını ifade etti.
İşte o sözler...
"İki kulübün transferi gerçekleştirme şansının kesinlikle olmadığını düşünüyorum"
"Çünkü ilk olarak bunu oyuncunun kabul edeceğini düşünmüyorum"
"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU TAKIMDA İSTEMEZLER"
"Ayrıca iki kulüp arasındaki geçmişten dolayı Kerem Aktürkoğlu taraftarlar tarafından asla kabul edilmez"
"Bunun kendilerine ve oyuncuya haksızlık olacağını düşünüyorlar"
"Kulüpler arasındaki geçmiş nedeniyle herhangi bir transfer yapılması imkansız"
"Zamanında Harry Kewell, Leeds'ten ayrılmış ve Galatasaray'a gitmişti.
"Bu transferden sonra Leeds taraftarları duygularını çok açık bir şekilde ortaya koymuştu" dedi.
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