GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Hırs yapan İcardi, Okan Buruk'a finalde gol ya da goller atarak kupayı takımına getireceğine dair söz verdi.

FENOMEN G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, toplamda 16 milyonun üzerinde takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak dikkati çekiyor.