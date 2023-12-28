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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da gözler Süper Kupa maçına çevrildi. Derbide elmacık kemiği kırılan Mauro Icardi'nin dev finalde görev alacak mı sorusu merak ediliyor. İşte Arjantinli yıldız için verilen karar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:10
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Derbide Djiku ile Icardi arasındaki pozisyon tartışmalara neden oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Arjantinli golcünün yüzüne gelen darbe sonrası gözü morarırken, elmacık kemiğinin kırıldığı açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

ICARDI'YE ÖZEL MASKE

Ligde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Dijiku'nun temasıyla direğe çarpan Mauro İcardi, Süper Kupa maçına özel maske ile çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Elmacık kemiğinde çatlak oluşan Arjantinli yıldız, dün reklam çekimleri sırasında maske ölçüsü verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Özel maske İcardi'yi rahatsız etmeyecek şekilde maça kadar hazırlanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

HIRS BASTI
F.Bahçe'ye karşı çıktığı ilk iki maçta fileleri havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, son karşılaşmada suskun kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Kadıköy'de oynanan derbide etkisiz bir görüntü çizen İcardi, Süper Kupa finalinde golleriyle ön plana çıkmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takım karşısında oynadığı son maçta oldukça zor anlar yaşamış ve gözünde morluk oluşmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Hırs yapan İcardi, Okan Buruk'a finalde gol ya da goller atarak kupayı takımına getireceğine dair söz verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

FENOMEN

G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, toplamda 16 milyonun üzerinde takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak dikkati çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske kararı...

Kariyerinde Barcelona, Sampdoria, İnter ve Paris Saint-Germain formalarını giyen 30 yaşındaki İcardi'yi, İnstagram'da 11,7, Facebook'ta 3,2, X'te ise 1,4 milyon kişi takip ediyor.

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