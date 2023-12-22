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Taraftarı yanında

3 yıl sonra Sarı-kırmızılılar Kadıköy'e gidiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Taraftarı yanında
Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacağı karşılaşma da sarı-kırmızılı taraftarlar da tribünde yer alacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda derbide 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, Ülker Stadyumu'nda maçı takip edecek. Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı. O mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.
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