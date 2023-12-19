GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var
Devre arası orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldızı Brezilya basını duyurdu. İşte detaylar...
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Geçen yıl Napoli'nin şampiyonluk kazanmasında pay sahibi olan Fransız orta saha, fazla kilolarıyla gündeme geldi.
Türk asıllı Alman futbolcu ise oynadığı sürede performansını sahaya yansıtamadı.
Bunun üzerine teknik direktör Okan Buruk, devre arasında orta saha bölgesinin güçlendirilmesini istedi.
Brezilya basını konuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar...
JEAN LUCAS ATAĞI!
aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Revista Colorada'dan derlediği habere göre; Cimbom, Santos forması giyen Jean Lucas için devreye girdi.
Sambacı orta saha, yaz transfer döneminde Monaco'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Serie B'ye düşen Brezilya ekibinin, 25 yaşındaki oyuncunun maaşının bu lige göre fazla olduğu kaydedildi.
2 RAKİP BİRDEN!
Sambacı yıldızı Galatasaray'ın yanı sıra Inter ve Bahia'nın da istediği haberin detaylarında yer aldı.
JEAN LUCAS KİMDİR?
Jean Lucas, 22 Haziran 1998'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya geldi. Futbola Flamengo altyapısında başladı.
2019 yazında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Olimpik Lyon'un yolunu tuttu.
2021 yazında Monaco, 11 milyon Euro'ya oyuncuyu kadrosuna kattı.
Burada 2 yıl forma giydikten sonra 2023 yazında, 6 milyon Euro'ya Santos'a transfer oldu.
Brezilyalı oyuncunun Santos'la 2027 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...
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