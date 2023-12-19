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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Devre arası orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldızı Brezilya basını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:22
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Sezon başında birbirinden önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Sarı-kırmızılılar yazın orta saha bölgesini Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay ile güçlendirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Buna karşın 2 yıldız da Cimbom'da beklentilerin altında kaldı ve istenen katkıyı sağlayamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Geçen yıl Napoli'nin şampiyonluk kazanmasında pay sahibi olan Fransız orta saha, fazla kilolarıyla gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Türk asıllı Alman futbolcu ise oynadığı sürede performansını sahaya yansıtamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Bunun üzerine teknik direktör Okan Buruk, devre arasında orta saha bölgesinin güçlendirilmesini istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Brezilya basını konuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

JEAN LUCAS ATAĞI!

aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Revista Colorada'dan derlediği habere göre; Cimbom, Santos forması giyen Jean Lucas için devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Sambacı orta saha, yaz transfer döneminde Monaco'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Serie B'ye düşen Brezilya ekibinin, 25 yaşındaki oyuncunun maaşının bu lige göre fazla olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

2 RAKİP BİRDEN!

Sambacı yıldızı Galatasaray'ın yanı sıra Inter ve Bahia'nın da istediği haberin detaylarında yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

JEAN LUCAS KİMDİR?

Jean Lucas, 22 Haziran 1998'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya geldi. Futbola Flamengo altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

2019 yazında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Olimpik Lyon'un yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

2021 yazında Monaco, 11 milyon Euro'ya oyuncuyu kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sambacı orta saha! Transferde 2 rakip var

Burada 2 yıl forma giydikten sonra 2023 yazında, 6 milyon Euro'ya Santos'a transfer oldu.

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