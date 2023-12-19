Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Mauro Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya devlerinin peşinde koştuğu Arjantinli yıldız oyuncu için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı. Dış basında yer alan haberlere göre sözleşme imzalayan Icardi, Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:10 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:16
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Sol bek ve orta saha transferi yapmak isteyen yönetim listesindeki yıldız oyuncularla görüşmelere başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar yapılacak takviyelerle rotasyonlu kadro kurmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Diğer yandan Galatasaray'da taraftarı şok edecek bir ayrılık gerçekleşebilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Arjantinli yıldız oyuncu 2 sezondur Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Yıldız oyuncu Galatasaray'da toplam 49 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

2 sezondur performansıyla damga vuran Arjantinli yıldız 38 gol 14 asistlik etkiliyici bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Galatasaray'da attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini çeken Icardi için Ocak ayında sürpriz bir veda gerçekleşebilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

İspanyol ve Ada basınından Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Daily Record ve Marca'da yer alan haberlere göre, Mauro Icardi ocak ayında Real Madrid'e transfer olacağı duyuruldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

İspanyollar, Icardi'nin Real Madrid ile sözleşme imzalandığını iddia etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Real Madrid'de yaşanan sık sakatlıklar ve hücum hattındaki alternatifsizliğin Icardi'nin transferinde etkili olduğu da aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

8 MİLYON EURO!

Karim Benzema'dan sonra forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Real Madrid teknik heyeti Icardi'nin transferine sıcak bakıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Eflatun-beyazlılar Icardi için yıllık 8 milyon Euro'yu çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Icardi için ayrıca performans primlerinin de olacağı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Galatasaray sezon başında PSG'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle Icardi'yi transfer etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta görev alan Mauro Icardi 15 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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