GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için flaş Real Madrid iddiası! Sözleşme imzaladı
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Mauro Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya devlerinin peşinde koştuğu Arjantinli yıldız oyuncu için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı. Dış basında yer alan haberlere göre sözleşme imzalayan Icardi, Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:10 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:16
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Diğer yandan Galatasaray'da taraftarı şok edecek bir ayrılık gerçekleşebilir.
Taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşanıyor.
Arjantinli yıldız oyuncu 2 sezondur Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Yıldız oyuncu Galatasaray'da toplam 49 maçta görev aldı.
2 sezondur performansıyla damga vuran Arjantinli yıldız 38 gol 14 asistlik etkiliyici bir performans sergiledi.
Galatasaray'da attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini çeken Icardi için Ocak ayında sürpriz bir veda gerçekleşebilir.
İspanyol ve Ada basınından Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Daily Record ve Marca'da yer alan haberlere göre, Mauro Icardi ocak ayında Real Madrid'e transfer olacağı duyuruldu.
İspanyollar, Icardi'nin Real Madrid ile sözleşme imzalandığını iddia etti.
Real Madrid'de yaşanan sık sakatlıklar ve hücum hattındaki alternatifsizliğin Icardi'nin transferinde etkili olduğu da aktarıldı.
8 MİLYON EURO!
Karim Benzema'dan sonra forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Real Madrid teknik heyeti Icardi'nin transferine sıcak bakıyor.
Eflatun-beyazlılar Icardi için yıllık 8 milyon Euro'yu çıkardı.
Icardi için ayrıca performans primlerinin de olacağı ifade edildi.
Galatasaray sezon başında PSG'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle Icardi'yi transfer etmişti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta görev alan Mauro Icardi 15 gol 6 asistlik katkı sağladı.
30 yaşındaki yıldız golcünün güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Mauro Icardi'nin Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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