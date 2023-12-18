TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transferde harekete geçti. Ndombele'nin alternatiflerini aramaya başlayan sarı kırmızılılar yıldız oyuncu için İtalya'ya transfer çıkarması yaptı. Sarı kırmızılı kurmaylar Juventus ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Dursun Özbek ve kurmaylarının bu kez transferlede tam isabet sağlamayı hedeflediği aktarıldı.
Listesinde önemli oyuncular bulunan Galatasaray'da, transfere dair flaş bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray orta sahaya yapacağı transferde çıtayı yüksek tutuyor.
Aslan, daha önce de gündeme gelen Adrien Rabiot dosyasını yeniden açtı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız yıldız için Juventus'la yeniden temasa geçti.
Görüşmenin olumlu olduğu belirtildi.
G.Saray, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için şartları zorlayacak.
Eğer İtalyan kulübü ve oyuncu cephesi astronomik rakam talep ederse rota diğer adaylara çevrilecek.
Rabiot bu sezon toplam 14 maça çıktı.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
1.88 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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