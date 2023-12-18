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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transferde harekete geçti. Ndombele'nin alternatiflerini aramaya başlayan sarı kırmızılılar yıldız oyuncu için İtalya'ya transfer çıkarması yaptı. Sarı kırmızılı kurmaylar Juventus ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Cimbom, devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Sezon başında kadrosuna kattığı bazı isimlerden yeteri katkıyı alamayan sarı kırmızılılar, ocak ayında nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Dursun Özbek ve kurmaylarının bu kez transferlede tam isabet sağlamayı hedeflediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Listesinde önemli oyuncular bulunan Galatasaray'da, transfere dair flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Galatasaray orta sahaya yapacağı transferde çıtayı yüksek tutuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Aslan, daha önce de gündeme gelen Adrien Rabiot dosyasını yeniden açtı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız yıldız için Juventus'la yeniden temasa geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Görüşmenin olumlu olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

G.Saray, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Eğer İtalyan kulübü ve oyuncu cephesi astronomik rakam talep ederse rota diğer adaylara çevrilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Rabiot bu sezon toplam 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Görüşmeler başladı

Ayrıca 3 de asist yaptı.

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