Haberler Galatasaray Aslan için fark etmez

Aslan için fark etmez

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. G.Saray seri başı değil belki ama gelecek rakibin ismi de çok önemli değil... Cimbom'da hedef final ve kupa.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan için fark etmez

Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'ndeki kura çekimine çevrildi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi için 3 eleme turu oynadı. 2. eleme turunda Zalgiris, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Molde'yi eleyen Cimbom, grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Devler Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ekipleriyle A Grubu'nda mücadele etti. Galatasaray, grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı.

ÖNCE ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih ve Kopenhag'ın son 16 turu vizesi aldığı grubu, Manchester United'ın üzerinde üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 32 takım arasına kalmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları bugün 14.00'te çekilecek. 15.00'te ise Avrupa Ligi için kura törenine geçilecek ve play-off turu eşleşmeleri yapılacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Freiburg, Marsilya, Rennes, Toulouse, Karabağ, Roma, Sparta Prag ve Sporting Lizbon yer alıyor. Galatasaray kura çekiminde seri başı değil ama rakiplerin hiçbirinden de çekinmiyor. Zira sarıkırmızılı ekipte hedef final ve ikinci kez Avrupa kupasına uzanmak.

FİNAL DUBLİN'DE

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları 23 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Final, İrlanda Cumhuriyeti'nde, Dublin Arena'da 22 Mayıs tarihinde oynanacak.

İLK MAÇ ASLANTEPE'DE

AVRUPA Ligi'nde iki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kazanan takımlar Son 16'da yoluna devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek. Maçların ilk ayağı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların sahasında oynanacak.

EN ÇOK ATAN TURLAYACAK

Aynı federasyona bağlı ülke takımları bu turda eşleşemeyecek. Deplasman golü kuralı değil, iki ayak sonunda rakip kaleye daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Gol eşitliği olması durumunda iki devreden 30 dakikalık uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa kazananı penaltılar belirleyecek.

ARSENAL'İ DEVİRDİ

Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam edeceği eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde 2000 yılında şampiyonluk zaferi yaşadı. Sarıkırmızılı takım, finalde karşılaştığı İngiltere'nin Arsenal ekibine penaltılarda üstünlük sağlayarak Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasını müzesine götürdü.

Kupa 2'de daha önce 92 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 142 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 113 gol gördü.

1. TORBA

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Rennes (Fransa)

Toulouse (Fransa)

Karabağ (Aze.)

Roma (İtalya)

Sparta Prag (Çekya)

S. Lizbon (Portekiz)

2. TORBA

Benfica (Portekiz)

Braga (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda)

GALATASARAY(Türkiye)

Lens (Fransa)

Milan (İtalya)

Shakhtar (Ukrayna)

Young Boys (İsviçre)

DİĞER
İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Duyanlar çok şaşırdı
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
G.Saray'dan İtalya'ya transfer çıkarması!
Fenerbahçe'de ayrılık vakti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan İtalya'ya transfer çıkarması!
Yeni sol bek Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı
Uzmanlar Yalova merkezli depremi yorumladı: Hangi fayda oldu? Büyük Marmara depremini tetikler mi?
AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSTANBUL HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Bugün hava nasıl olacak 18 Aralık?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? 07:19
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 01:00
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 00:59
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:56
Daha Eski
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:44
Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... 00:22
G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... 00:22
FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri... FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri... 00:22
G.Saray bombayı patlatıyor! 19'luk yıldız Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! 19'luk yıldız Aslan olacak 00:22
Sacha Boey ocakta gidiyor! Rekor bonservis.... Sacha Boey ocakta gidiyor! Rekor bonservis.... 00:21