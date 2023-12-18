Aslan için fark etmez

Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'ndeki kura çekimine çevrildi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi için 3 eleme turu oynadı. 2. eleme turunda Zalgiris, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Molde'yi eleyen Cimbom, grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Devler Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ekipleriyle A Grubu'nda mücadele etti. Galatasaray, grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı.

ÖNCE ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih ve Kopenhag'ın son 16 turu vizesi aldığı grubu, Manchester United'ın üzerinde üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 32 takım arasına kalmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları bugün 14.00'te çekilecek. 15.00'te ise Avrupa Ligi için kura törenine geçilecek ve play-off turu eşleşmeleri yapılacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Freiburg, Marsilya, Rennes, Toulouse, Karabağ, Roma, Sparta Prag ve Sporting Lizbon yer alıyor. Galatasaray kura çekiminde seri başı değil ama rakiplerin hiçbirinden de çekinmiyor. Zira sarıkırmızılı ekipte hedef final ve ikinci kez Avrupa kupasına uzanmak.

FİNAL DUBLİN'DE

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları 23 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Final, İrlanda Cumhuriyeti'nde, Dublin Arena'da 22 Mayıs tarihinde oynanacak.

İLK MAÇ ASLANTEPE'DE

AVRUPA Ligi'nde iki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kazanan takımlar Son 16'da yoluna devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek. Maçların ilk ayağı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların sahasında oynanacak.

EN ÇOK ATAN TURLAYACAK

Aynı federasyona bağlı ülke takımları bu turda eşleşemeyecek. Deplasman golü kuralı değil, iki ayak sonunda rakip kaleye daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Gol eşitliği olması durumunda iki devreden 30 dakikalık uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa kazananı penaltılar belirleyecek.

ARSENAL'İ DEVİRDİ

Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam edeceği eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde 2000 yılında şampiyonluk zaferi yaşadı. Sarıkırmızılı takım, finalde karşılaştığı İngiltere'nin Arsenal ekibine penaltılarda üstünlük sağlayarak Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasını müzesine götürdü.

Kupa 2'de daha önce 92 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 142 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 113 gol gördü.

1. TORBA

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Rennes (Fransa)

Toulouse (Fransa)

Karabağ (Aze.)

Roma (İtalya)

Sparta Prag (Çekya)

S. Lizbon (Portekiz)

2. TORBA

Benfica (Portekiz)

Braga (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda)

GALATASARAY(Türkiye)

Lens (Fransa)

Milan (İtalya)

Shakhtar (Ukrayna)

Young Boys (İsviçre)