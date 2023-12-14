TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadroya katılacak isimler merak edilirken, sürpriz bir de ayrılık yaşanabilir. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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Galatasaray'da forma şansı bulamayan Halil Dervişoğlu, ara dönemde takımdan ayrılmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı takıma büyük ümitlerle gelse de rotasyona girmekte zorlanan golcü oyuncunun, menajerinden kendisine takım bulmasını istediği bildirildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 11 karşılaşmada görev alan Halil Dervişoğlu, 2 gole imzasını attı.
Genç futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
24 yaşındaki Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı.
Genç futbolcu Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley gibi takımlarda forma giydi.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 16 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Halil'in güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...
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