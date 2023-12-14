Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadroya katılacak isimler merak edilirken, sürpriz bir de ayrılık yaşanabilir. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 08:59
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Sarı-kırmızılıların, ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Aslan, öncelikle kadroya yapılacak takviyelere odaklanırken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Halil Dervişoğlu, ara dönemde takımdan ayrılmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Sarı-kırmızılı takıma büyük ümitlerle gelse de rotasyona girmekte zorlanan golcü oyuncunun, menajerinden kendisine takım bulmasını istediği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 11 karşılaşmada görev alan Halil Dervişoğlu, 2 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Genç futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

24 yaşındaki Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Genç futbolcu Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley gibi takımlarda forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 16 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Menajerine talimat verdi

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Halil'in güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...

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