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TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Galatasaray'da ara transfer gündeminin bir numaralı maddesi sol bek... Angelino'nun opsiyonunu kullanmama kararı alan sarı kırmızılılar kadrosunu Fransız sol bekle güçlendirecek. İşte sarı kırmızılıların gündemine gelen yıldız oyuncu... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak. Orada finale kadar gidebilmek. Zor bir maçtı. Yüzde yüz hazır olmayan oyuncular vardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Böyle zorlu bir maçtan kazanarak çıkmak istiyorduk ama kazanamadığımız için üzgünüz ama yol devam ediyor. Ligde iyi durumdayız.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Avrupa'da da tekrar kupa kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum." açıklamalarında bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmak isteyen sarı-kırmızılılarda rota transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Cimbom bu sezon sol bek pozisyonunda sıkıntı yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Angelino ile devre arasında yollarını ayırmak isteyen kurmaylar, yeni bir ismi kadroya dahil etmek ve savunmanın solunu kuvvetlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Cimbom, Fransa Ligue 1 ekibi Brest forması giyen Vradley Locko'yu listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Galatasaray ve Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği genç sol bek Locko'nun piyasası her geçen gün yükseliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Bradley Locko için birçok Avrupa ekibi devredeyken kulübü Brest yüksek bonservis talep etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Fransız ekibinde yıldızını parlatan 21 yaşındaki oyuncu için, Brest yöneticilerinin kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Genç oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

Locko bu sezon ligde 15 maça çıktı.

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