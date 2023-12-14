TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini Fransa'da buldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından Avrupa Ligi'nde kupaya uzanmak istediklerini ifade etti.
Buruk, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol.
Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak. Orada finale kadar gidebilmek. Zor bir maçtı. Yüzde yüz hazır olmayan oyuncular vardı.
Böyle zorlu bir maçtan kazanarak çıkmak istiyorduk ama kazanamadığımız için üzgünüz ama yol devam ediyor. Ligde iyi durumdayız.
Avrupa'da da tekrar kupa kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum." açıklamalarında bulundu.
Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmak isteyen sarı-kırmızılılarda rota transfere çevrildi.
Angelino ile devre arasında yollarını ayırmak isteyen kurmaylar, yeni bir ismi kadroya dahil etmek ve savunmanın solunu kuvvetlendirmek istiyor.
Galatasaray ve Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği genç sol bek Locko'nun piyasası her geçen gün yükseliyor.
Bradley Locko için birçok Avrupa ekibi devredeyken kulübü Brest yüksek bonservis talep etti.
Fransız ekibinde yıldızını parlatan 21 yaşındaki oyuncu için, Brest yöneticilerinin kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.
Genç oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Locko bu sezon ligde 15 maça çıktı.