TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi
Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, önceliği orta saha mevkisine verdi. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen A Milli futbolcumuz Salih Özcan'ın peşine düştü. Alman devi Dortmund, Cimbom'un transferini bitirmek istediği yıldız futbolcu hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda takviye yapılacak bölgeler belirlendi.
Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim arasında yapılan görüşmede rotasyon yapılacak mevkiler belirlendi.
ÖNCELİK ORTA SAHA!
Hummalı bir operasyon yürüten Cimbom'da öncelik orta saha bölgesine verildi.
Yaz transfer sezonunda transfer edilen Ndombele beklentilerin altında kaldı.
Performansıyla eleştirilen Fransız oyuncu, fizik yapısıyla da tepki çekti.
Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin geçici sözleşmesini feshetmek isteyen Galatasaray, ocak ayında görüşmeler yapacak.
26 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.
SALİH ÖZCAN LİSTEDE!
Nokta atışı bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Aslan, A Milli yıldız Salih Özcan'ı listeye aldı.
Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Galatasaray, yıldız futbolcuyu ocak ayındaki ilk transfer hedefi olarak belirledi.
DORTMUND'DAN KÖTÜ HABER!
Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Salih Özcan hakkında kulübü Dortmund'dan kötü haber geldi.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!
Sky Spor'da yer alan habere göre; Alman kulübü Dortmund, Salih Özcan'ın bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.
A Milli yıldızın da ocak ayında Borussia Dortmund'dan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığı kaydedildi.
Salih Özcan'ın Borussia Dortmund'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Bu sezon Alman devinde 15 maçta sahaya çıkan yıldız oyuncu, teknik direktör Terzic'in rotasyonunda önemli bir konumda yer alıyor.
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