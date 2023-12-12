Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, önceliği orta saha mevkisine verdi. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen A Milli futbolcumuz Salih Özcan'ın peşine düştü. Alman devi Dortmund, Cimbom'un transferini bitirmek istediği yıldız futbolcu hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 18:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Salih Özcan hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda takviye yapılacak bölgeler belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim arasında yapılan görüşmede rotasyon yapılacak mevkiler belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

ÖNCELİK ORTA SAHA!
Hummalı bir operasyon yürüten Cimbom'da öncelik orta saha bölgesine verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Yaz transfer sezonunda transfer edilen Ndombele beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Performansıyla eleştirilen Fransız oyuncu, fizik yapısıyla da tepki çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin geçici sözleşmesini feshetmek isteyen Galatasaray, ocak ayında görüşmeler yapacak.


TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

26 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

SALİH ÖZCAN LİSTEDE!
Nokta atışı bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Aslan, A Milli yıldız Salih Özcan'ı listeye aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Galatasaray, yıldız futbolcuyu ocak ayındaki ilk transfer hedefi olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

DORTMUND'DAN KÖTÜ HABER!
Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Salih Özcan hakkında kulübü Dortmund'dan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!
Sky Spor'da yer alan habere göre; Alman kulübü Dortmund, Salih Özcan'ın bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

A Milli yıldızın da ocak ayında Borussia Dortmund'dan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Salih Özcan'ın Borussia Dortmund'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Salih Özcan cevabı! İşte bonservisi

Bu sezon Alman devinde 15 maçta sahaya çıkan yıldız oyuncu, teknik direktör Terzic'in rotasyonunda önemli bir konumda yer alıyor.

DİĞER
Aile dizisi final mi yapıyor? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı dizide şok karar!
Son dakika: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Beşiktaş'ta Bailly krizi!
Arda Güler'e büyük onur! En iyi 10 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özbek'ten Meler'e yapılan saldırıya kınama
Dünya bu yıldızı konuşacak! Geleceğin Neymar'ı...
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 - 19 ARALIK) | ŞOK indirimli ürünler listesi
FED faiz kararı ne zaman? 2023 Aralık faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (12 Aralık 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Bailly krizi! Beşiktaş'ta Bailly krizi! 19:19
İşte F.Bahçe'nin Cornet'e ödeyeceği rakam İşte F.Bahçe'nin Cornet'e ödeyeceği rakam 18:47
G.Saray'a transfer cevabı! İşte bonservisi G.Saray'a transfer cevabı! İşte bonservisi 18:47
Kartal'da Lugano maçı hazırlıkları devam etti Kartal'da Lugano maçı hazırlıkları devam etti 17:03
Arda Güler'e büyük onur! En iyi 10 oyuncu... Arda Güler'e büyük onur! En iyi 10 oyuncu... 16:57
Şanlı'dan Meler'e yapılan saldırıya kınama Şanlı'dan Meler'e yapılan saldırıya kınama 16:56
Daha Eski
UEFA'dan Karaoğlan'a görev UEFA'dan Karaoğlan'a görev 16:24
UEFA'dan hakem Kardeşler'e görev UEFA'dan hakem Kardeşler'e görev 16:23
Rachid Ghezzal ''Politik bir karardır bu'' Rachid Ghezzal ''Politik bir karardır bu'' 16:16
Eski F.Bahçe'liden Onana'ya flaş destek! Eski F.Bahçe'liden Onana'ya flaş destek! 16:15
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? 16:05
Savcılık Meler ile ilgili raporları istedi Savcılık Meler ile ilgili raporları istedi 16:05