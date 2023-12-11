Haberler Galatasaray 23 yıl sonra yeniden

23 yıl sonra yeniden

Sarı-kırmızılı takım, 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı stada bu kez Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmak için çıkacak. O dönem futbolcu olan Buruk da teknik adam olarak kulübede olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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23 yıl sonra yeniden

Avrupa Fatihi Galatasaray, tarihinin en büyük başarısına imza attığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yarın yine önemli bir maça çıkacak. 23 yıl önce Arsenal'i geçerek UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele Verecek. Galatasaray, A Grubu 6. ve son haftasında bu statta karşılaşacağı Kopenhag'ı yenmesi halinde diğer maçta alınacak sonuca bakılmaksızın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak.

İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı maçta forma giyen Okan Buruk, Parken Stadı'nda bu kez teknik direktör sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeye çalışacak. Futbol kariyerinde sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılar yaşayan Okan Buruk, Arsenal ile Parken Stadı'nda oynanan final maçına da ilk 11'de başladı. Buruk, müsabakanın 83. dakikasında yerini Hakan Ünsal'a bıraktı. Galatasaray'da futbolcu olarak tarihi bir zafer yaşadığı Parken Stadı'nda yarın teknik direktör olarak mücadele edecek.

EN BÜYÜK STAT

1992 yılında hizmete giren Danimarka'nın en büyük stadı olan Parken, 42 bin 305 seyirci kapasitesine sahip...

TARAFTAR İŞ BAŞINDA

2000 yılında Arsenal'le oynanan final maçında tribün şovlarıyla büyük ses getiren Galatasaraylı taraftarlar, Kopenhag ile oynanacak maç için de özel olarak hazırlanıyor.

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