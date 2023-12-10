TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray eski gözdesi Vecino'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Galatasaray, yazın transferi için büyük çaba sarf ettiği Matias Vecino için tekrardan harekete geçmişti.
Maurizio Sarri'nin talebi sonrası yaz aylarında Lazio'dan ayrılmayan Vecino için işler bu dönem istediği gibi gitmedi.
İtalyan ekibinde sıkıntılı günler geçiren Vecino, geçtiğimiz günlerde disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
Böylelikle 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transferi için önünün açıldığı ifade edilmişti.
Ancak Vecino'nun geleceğine dair önemli bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Corriere Dello Sport'tan aktardığı habere göre Vecino, yaşananlardan dolayı herkesten özür diledi ve böylece takıma geri dönmek için yeşil ışık yaktı.
Vecino'nun özür dilemesinin ardından Lazio'nun, Hellas Verona ile oynadığı maçta kadroda yer aldığı kaydedildi.
Yıldız ismin yaptığı bu davranışın Lazio'daki macerasına devam etmek için gerekli bir adım olduğu vurgulandı.
Sarri'nin, Vecino'nun takıma dönmesinin ardından deneyimli orta sahayı eski günlerdeki gibi kullanacağı bildirildi.
Yaşanan gelişmeler sonrası Vecino'nun, Galatasaray'a transferinin nasıl bir hal alacağı merak konusu.
Matias Vecino bu sezon Lazio'da 16 maça çıktı.
Uruguaylı isim bu karşılaşmalarda 3 gol attı.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Vecino'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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