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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray eski gözdesi Vecino'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 14:41
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Sarı kırmızılı ekip ocak ayında yapacağı takviyelerle hem ligde hem de Avrupa arenasında hedeflerine ulaşma peşinde.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Bu doğrultuda Cimbom'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden ilki belli olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Galatasaray, yazın transferi için büyük çaba sarf ettiği Matias Vecino için tekrardan harekete geçmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Maurizio Sarri'nin talebi sonrası yaz aylarında Lazio'dan ayrılmayan Vecino için işler bu dönem istediği gibi gitmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

İtalyan ekibinde sıkıntılı günler geçiren Vecino, geçtiğimiz günlerde disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Böylelikle 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transferi için önünün açıldığı ifade edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Ancak Vecino'nun geleceğine dair önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Corriere Dello Sport'tan aktardığı habere göre Vecino, yaşananlardan dolayı herkesten özür diledi ve böylece takıma geri dönmek için yeşil ışık yaktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Vecino'nun özür dilemesinin ardından Lazio'nun, Hellas Verona ile oynadığı maçta kadroda yer aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Yıldız ismin yaptığı bu davranışın Lazio'daki macerasına devam etmek için gerekli bir adım olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Sarri'nin, Vecino'nun takıma dönmesinin ardından deneyimli orta sahayı eski günlerdeki gibi kullanacağı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen Vecino gelişmesi!

Yaşanan gelişmeler sonrası Vecino'nun, Galatasaray'a transferinin nasıl bir hal alacağı merak konusu.

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