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GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Son dakika Galatasarau haberleri: Dünya futbolunun ve Fransa'nın efsane isimlerinden Marcel Desailly çarpıcı açıklamalarda bulundu. Desailly, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki başarısının sebebini açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 16:32
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GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı yüzleri güldürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Arjantinli golcü geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG'den kiralanmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Yıldız isim attığı goller ve takım arkadaşlarına yaptığı asistlerle taraftarın adeta sevgisini kazandı.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine tecrübeli golcüyü mali şartları zorlayarak PSG'den yaz transfer döneminde bonservisini aldı.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu için PSG'ye 4 yıla yayılan taksitlerle 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödüyor.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Arjantinli golcü ise kulüpten senelik 6 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Icardi ile Galatasaray 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 22 maçta terletti.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Icardi bu karşılaşmalarda 16 gol ve 5 asiste imza attı.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

30 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Tangocu'nun Türkiye'deki performansı, Fransa'da da ilgiyle takip ediliyor.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Fransız efsane Marcel Desailly, yıldız isim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Desailly, "Galatasaray'ın PSG'de düşüşe geçen Mauro Icardi'yi tekrar kazanması benim açımdan sürpriz olmadı.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Çünkü Icardi'nin durumunu doğru analiz edip, doğru müdahaleyi yaptılar.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Mauro Icardi farklı sebeplerden A sınıf takımlarda kalıcı bir başarıya ulaşamamış bir oyuncu.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Galatasaray, ona sevdiği Güney Amerika ortamını hazırladı.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Sahada çevresine Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Zaha gibi savaşçı isimler verdi.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Mauro Icardi kendisi için oynayan bu isimlere ihtiyaç duyan bir isim.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Ön alanda tek başına çok fazla efor sarfetmese de olması gereken noktalarda kendini göstererek bir şekilde fark yaratmayı başarıyor.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Her ne kadar bugün biraz kilolu görünse de sahip olduğu taktik zeka ve pozisyon bilgisi bize bildiğimiz büyük golcü Icardi performansını izletmeye yetiyor." ifadelerini kullandı.

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