GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcu açıkladı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı yüzleri güldürüyor.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı yüzleri güldürüyor.
Arjantinli golcü geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG'den kiralanmıştı.
Yıldız isim attığı goller ve takım arkadaşlarına yaptığı asistlerle taraftarın adeta sevgisini kazandı.
Kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine tecrübeli golcüyü mali şartları zorlayarak PSG'den yaz transfer döneminde bonservisini aldı.
Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu için PSG'ye 4 yıla yayılan taksitlerle 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödüyor.
Arjantinli golcü ise kulüpten senelik 6 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.
Icardi ile Galatasaray 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 22 maçta terletti.
Icardi bu karşılaşmalarda 16 gol ve 5 asiste imza attı.
30 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.
Tangocu'nun Türkiye'deki performansı, Fransa'da da ilgiyle takip ediliyor.
Fransız efsane Marcel Desailly, yıldız isim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Desailly, "Galatasaray'ın PSG'de düşüşe geçen Mauro Icardi'yi tekrar kazanması benim açımdan sürpriz olmadı.
Çünkü Icardi'nin durumunu doğru analiz edip, doğru müdahaleyi yaptılar.
Mauro Icardi farklı sebeplerden A sınıf takımlarda kalıcı bir başarıya ulaşamamış bir oyuncu.
Galatasaray, ona sevdiği Güney Amerika ortamını hazırladı.
Sahada çevresine Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Zaha gibi savaşçı isimler verdi.
Mauro Icardi kendisi için oynayan bu isimlere ihtiyaç duyan bir isim.
Ön alanda tek başına çok fazla efor sarfetmese de olması gereken noktalarda kendini göstererek bir şekilde fark yaratmayı başarıyor.
Her ne kadar bugün biraz kilolu görünse de sahip olduğu taktik zeka ve pozisyon bilgisi bize bildiğimiz büyük golcü Icardi performansını izletmeye yetiyor." ifadelerini kullandı.