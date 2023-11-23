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İdmanlar tam gaz

Galatasaray, milli futbolcularından yoksun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti. Başarılı çalıştırıcı, kendi evlerinde kazanarak zirve yarışını sürdürmeleri gerektiğini öğrencilerine iletti. Uzun ve yorucu maratonda herkese ihtiyacı olduğunu belirterek tüm oyuncularından kendilerini hazır tutmasını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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İdmanlar tam gaz
Galatasaray, milli futbolcularından yoksun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti. Başarılı çalıştırıcı, kendi evlerinde kazanarak zirve yarışını sürdürmeleri gerektiğini öğrencilerine iletti. Uzun ve yorucu maratonda herkese ihtiyacı olduğunu belirterek tüm oyuncularından kendilerini hazır tutmasını istedi.
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