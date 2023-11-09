G.Saray'a dişli rakip

Ancak Leicester forması giyen orta sahaya Tottenham'ın da talip olduğu bildirildi. Bu sezon Leicester City'de 15 maça çıkan Ndidi, 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı oyuncu için kıyasıya bir yarış yaşanması bekleniyor. Ndidi, 2017 yılında 17.6 milyon euro'ya Genk'ten Leicester'a transfer olmuştu.

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Nijerya Milli Takımı ile 53 maça çıkan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...