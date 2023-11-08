G.Saray çok güçlü

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray'la dengeli bir maça çıkacaklarını söyledi. İstanbul'daki ilk maçtan ders çıkarmak için yeterince sorun yaşadıklarını vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Çok yoğun ve cesur oynuyorlardı. İlk 70 dakika boyunca forvet savunması yaptılar, çok koştular ve biz de çok fazla baskıya dayanmak zorunda kaldık. Hassasiyete, topa sahip olma konusunda harekete ve iyi yapılanmaya ihtiyacımız var. Yine çok güçlü, son derece yoğun bir Galatasaray bekliyorum" dedi.