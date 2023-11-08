Haberler Galatasaray G.Saray çok güçlü

G.Saray çok güçlü

Tuchel: İlk maçtan gerekli dersleri çıkardık.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray çok güçlü

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray'la dengeli bir maça çıkacaklarını söyledi. İstanbul'daki ilk maçtan ders çıkarmak için yeterince sorun yaşadıklarını vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Çok yoğun ve cesur oynuyorlardı. İlk 70 dakika boyunca forvet savunması yaptılar, çok koştular ve biz de çok fazla baskıya dayanmak zorunda kaldık. Hassasiyete, topa sahip olma konusunda harekete ve iyi yapılanmaya ihtiyacımız var. Yine çok güçlü, son derece yoğun bir Galatasaray bekliyorum" dedi.

DİĞER
Popstar Mehtap’ın inanılmaz değişimi olay oldu! Mehtap Yılmaz başka biri gibi oldu!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail istimlak planını ilan etti! Orta Doğu ülkelerine açık tehdit: İşgal ordusu her yere gidebilir
F.Bahçe'nin yıldızına kanca!
Fenerbahçe'de Batshuayi bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın yıldızlarına B. Münih maçında yakın markaj!
İşte Buruk'un Bayern maçı 11'i
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI | 2024 En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret net - brüt ne kadar olacak?
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Kasım bugün kimin maçı var?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:13
Milan geriden gelerek kazandı! Milan geriden gelerek kazandı! 01:13
Leipzig zirve takibini sürdürdü! Leipzig zirve takibini sürdürdü! 01:13
Atletico gol oldu yağdı! Atletico gol oldu yağdı! 01:13
M. City 4'te 4 yaptı! M. City 4'te 4 yaptı! 01:13
Porto sahasında kazandı! Porto sahasında kazandı! 01:13
Daha Eski
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:10
Milan geriden gelerek kazandı! Milan geriden gelerek kazandı! 01:07
Leipzig zirve takibini sürdürdü! Leipzig zirve takibini sürdürdü! 01:01
Atletico gol oldu yağdı! Atletico gol oldu yağdı! 01:01
M. City 4'te 4 yaptı! M. City 4'te 4 yaptı! 00:57
Porto sahasında kazandı! Porto sahasında kazandı! 00:56