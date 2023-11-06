GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların gollerini, Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha kaydetti.
3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu.
Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı sözler sarf etmişti.
Deneyimli teknik adam, "Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimsenin bildiği yoktu. Televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor."
"Bu haberi içeriden kimin verdiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı yönetim bu sözler üzerine harekete geçti.
Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un bu konuda bir rapor istediği ve takımla ilgilenen personellerin takibe alındığı ifade edildi.