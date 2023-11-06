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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maç öncesi kadronun önceden sızdırıldığını söyleyen teknik direktör Okan Buruk'un bu sözleri üzerine sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 10:57
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

Sarı-kırmızılıların gollerini, Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı sözler sarf etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

Deneyimli teknik adam, "Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimsenin bildiği yoktu. Televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

"Bu haberi içeriden kimin verdiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

Sarı-kırmızılı yönetim bu sözler üzerine harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da köstebek avı! Takibe alındı

Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un bu konuda bir rapor istediği ve takımla ilgilenen personellerin takibe alındığı ifade edildi.

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