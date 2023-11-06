GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan Fransız oyuncunun bu yıl futbolu zirve yaptı.
Boey'in talipleri her geçen gün artıyor.
Boey için Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Galatasaray, yaz transfer dönemie 23 yaşındaki sağ bekin takımdan ayrılmasına izin vermemişti.
Birçok Avrupa takımı, Galatasaray'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Boey'den en az 25 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Cimbom, Fransız yıldızın sözleşmesini de uzatmak istiyor.
Boey'in 2025'te bitecek olan kontratını yenileme görüşmeleri devam ediyor.
Sacha Boey, bu sezon Aslan'ın çıktığı tüm maçlarda 90 dakika mücadele ederek istikrarını sürdürdü.
20 maçta forma giyen Boey, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ağlarını havalandırdı.
2 yıl önce Rennes'den transfer edilen Boey, Galatasaray formasıyla toplam 72 maça çıkıp 3 gol 4 asist kaydetti.
Oyuncunun piyasa değeri 17 milyon euro.