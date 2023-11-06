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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 23 yaşındaki sağ bek, Arsenal, Milan ve Marsilya'nın ardından bir kulübün daha raddarına girdi. Boey, yaz transfer döneminde astronomik bir bedelle yuvadan uçabilir... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan Fransız oyuncunun bu yıl futbolu zirve yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Boey'in talipleri her geçen gün artıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Oyuncuyu İngiltere'den Arsenal, İtalya'dan Milan ve Fransa'dan Marsilya'nın yakından takip ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Boey için Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Galatasaray, yaz transfer dönemie 23 yaşındaki sağ bekin takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Birçok Avrupa takımı, Galatasaray'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Sarı-kırmızılılar, Boey'den en az 25 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Cimbom, Fransız yıldızın sözleşmesini de uzatmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Boey'in 2025'te bitecek olan kontratını yenileme görüşmeleri devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Sacha Boey, bu sezon Aslan'ın çıktığı tüm maçlarda 90 dakika mücadele ederek istikrarını sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

20 maçta forma giyen Boey, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ağlarını havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

2 yıl önce Rennes'den transfer edilen Boey, Galatasaray formasıyla toplam 72 maça çıkıp 3 gol 4 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey kapışması! 4. Avrupa devi de sıraya girdi

Oyuncunun piyasa değeri 17 milyon euro.

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