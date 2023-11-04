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Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken hakem kararlarını yorumladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 09:18
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Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR - PENALTI VAR MI, GÖREMEDİK!

Galatasaray dün 3 puanı aldı ama ondan daha önemlisi, Muslera'yı kaybetti. Ne kadar süre kaybettiğini bilemiyoruz. Daha ilk yarıda tüm kontrol Galatasaray'daydı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

Fazla pozisyon üretemediler ama Zaha'nın dinamizmi ve attığı mükemmel bir gol vardı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

İkinci yarıda da Zaha'nın golü Galatasaray'ı rahatlattı diyecektik ki aksilikler arka arkaya geldi. Muslera sakatlandı, ardından Kasımpaşa'yı maçta tutan golü geldi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

Abdülkerim'den sol bek olmaz. Ne zaman çıkacağını, ne zaman dribbling yapacağını, ne zaman bindireceğini kestiremiyor.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

Nelsson ise kapris yaparcasına bir maç oynadı. Hatalar yaptı, bezgin oynadı. Torreira ve Boey dışında parlayan oyuncu yoktu.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

Gelelim hakeme diyeceğim ama önce yayıncı kuruluşa gelmek lazım. İkinci yarıda taç çizgisi üzerinde Abdülkerim'in Kasımpaşalı oyuncuya bir darbesi var. Yavaş çekim göstermediler, tekrar etmediler.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

Kırmızımsı görünüyor ama bir kez daha görmediğimiz için fazla yorum yapamıyoruz. Arda Kardeşler'den çok iyi bir performans görmedim.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

Mesela ikinci yarıda Kasımpaşa'nın, Galatasaray'ın attığı golün hemen öncesinde penaltı beklediği bir pozisyon var. Nelsson itiyor mu, Gomis kendini mi bırakıyor? Bunu da farklı açılardan göremedik.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

Kötü niyetli olsam, illegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri bunun üyesi, yayıncı kuruluşun içine de sızmışlar diyeceğim ama demiyorum.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı!

Abdülkerim'in rakibine yaptığı hareket kırmızı mı, sarı mı Türkiye göremedi. VAR gördü ki 'Kırmızı değil' deyip davet etmedi. Peki VAR gördüyse 85 milyonluk Türkiye bu pozisyonun tekrarını niye görmedi?

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