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Galatasaray'da Günay Güvenç'ten Fernando Muslera açıklaması: Yanına uğradım ama...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine giren Günay Güvenç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Güvenç, Uruguaylı file bekçisinin durumuyla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 22:28
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Galatasaray'da Günay Güvenç'ten Fernando Muslera açıklaması: Yanına uğradım ama...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda sakatlanan Muslera'nın yerine oyuna giren Günay Güvenç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNAY'IN SÖZLERİ

"Muslera'ya geçmiş olsun. Sakatlığı tam olarak ne bilmiyorum. Yanına uğradım ama detaylı konuşmadım, buraya geldim. Oyundan çıktıysa vardır nedeni. Allah şifalar versin.

Benim de görevim hazır olmak. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Bu geçmişte gösterdim. Burada ve bu seviyelerde göstermek istiyorum.

Çok yoğun fikstürden geçiyoruz, bacaklar yorgun. Yorgunken karar vermek daha zor oluyor. Futbol oynayanlar bilir. Kazanmak önemli. Şimdi Bayern Münih maçına hazırlanıyorum. Muslera'nın durumuna bakacağız, ben de konsantre olacağım. Kim oynarsa oynasın, önemli olan kazanmak."

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