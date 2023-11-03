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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Arjantin basını, sarı-kırmızılıların genç futbolcu Pablo Solari için harekete geçtiğini duyurdu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 08:59
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu

Ara transfer dönemi için geri sayım sürerken kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray gaza bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu

Arjantin basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, River Plate forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Pablo Solari için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu

Haberde, 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Solari için Galatasaray'ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu

Öte yandan Solari için Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekibi Crystal Palace ve Serie A ekibi Udinese'nin de genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu

PABLO SOLARI KİMDİR?

22 Mart 2001 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu

Profesyonel futbol kariyerine Talleres altyapısında başladı.

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