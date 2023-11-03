TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Arjantin basını duyurdu

Ara transfer dönemi için geri sayım sürerken kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray gaza bastı.
Ara transfer dönemi için geri sayım sürerken kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray gaza bastı.
Arjantin basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, River Plate forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Pablo Solari için harekete geçti.
Haberde, 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Solari için Galatasaray'ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Öte yandan Solari için Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekibi Crystal Palace ve Serie A ekibi Udinese'nin de genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.
PABLO SOLARI KİMDİR?
22 Mart 2001 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Talleres altyapısında başladı.
Sırasıyla Colo Colo ve River Plate formaları giydi.
Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Solari, 1.78 cm boyunda...
22 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.