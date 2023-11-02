G.Saray'la görüştük

Wout Weghorst'un bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sahiplerinden olan Mithat Halis, Hollandalı oyuncu için Galatasaray'la görüştüklerini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Halis, "Galatasaray, İcardi ile birlikte Weghorst'u da almak istiyordu. Weghorst sistem oyuncusu... Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu nedenle Galatasaray ve Okan Buruk transferin yapılmasını çok istedi. Ayhan Akman ile de konuyu konuştuk" dedi. Galatasaray'ın bonservisi için Burnley ile masaya oturduğunu da belirterek, "Burnley 10 milyon euro istedi. Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti. Ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi ve Hoffeniem'a kiralık gitti" şeklinde konuştu.