Forvete Weghorst

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bu başarıya ulaşırken Bafetimbi Gomis kilit rol oynamıştı. Özellikle geçen sezonun başında son dakikalarda attığı kritik gollerle Aslan'ı yarışın içinde tutan Fransız yıldızla zafer sonrasında yollar ayrılmıştı. Gomis, Japonya'nın yolunu tutarken Aslan, Mauro İcardi'nin yedeği olarak Cedric Bakambu'yu renklerine bağlamıştı. Ancak 33 yaşındaki futbolcu değil alternatif olmak, forvet listesinde son sıraya düştü. İcardi olmadığında öncelik Barış Alper'in, ardından Halil Dervişoğlu geliyor.

İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR

Galatasaray bu gelişme üzerine devre arasında Cedric Bakambu ile yolları ayırmayı planlıyor. Yerine Süper Lig'i ve Türkiye'yi bilen bir isim düşünülüyordu. Yönetim, teknik heyet ve scout ekibinin ortak çalışmasından Wout Weghorst ismi çıktı. Beşiktaş'ın eski forveti şu anda Hoffenheim'da kiralık. Ancak Almanya'da mutlu değil. 31 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan gelecek bir teklife "Evet" demesi bekleniyor. Tecrübeli forvetin İstanbul'u çok sevmesi ve lige alışık olması sebebiyle Cimbom'a sıcak bakacağı kaydediliyor.

Weghorst bu sezon Hoffenheim'de 8 maça çıktı. 1 gol kaydetti. 1 de asist yaptı.