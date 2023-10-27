GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gruptan çıkma şansı belli oldu! İşte o oran

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın ardından en fazla net gol pozisyonu yaratan takımlar açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın ardından en fazla net gol pozisyonu yaratan takımlar açıklandı.
Listenin ilk sırasında girdiği 18 pozisyonla İngiliz devi Manchester City var.
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Alman devi Bayern Münih karşısında girdiği 14 net gol fırsatıyla ikinci sıra temsilcimiz Galatasaray'a ait.
Aslan'ın rakibi Bayern Münih ise 12 fırsatla üçüncü basamakta yer alıyor.
GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI NE?
Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçların tamamlanmasının ardından gruplardan çıkabilecek 16 takım Opta istatistiklerine göre belirlendi.
A Grubu'nda zirvede yer alan Bayern Münih'in son 16'ya kalma ihtimali yüzde 99.88 olarak açıklandı.
4 puanla grupta ikinci olan Galatasaray'ın son 16'ya çıkma şansı ise yüzde 47.41...
Analistler, Aslan'ın grubu ikinci olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırmasını bekliyor.