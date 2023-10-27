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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gruptan çıkma şansı belli oldu! İşte o oran

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki üçüncü maçların ardından 4 puanla ikinci sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray'ın, bir üst tura yükselme ihtimali açıklandı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 12:14 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 12:17
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gruptan çıkma şansı belli oldu! İşte o oran

Aslan'ın rakibi Bayern Münih ise 12 fırsatla üçüncü basamakta yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gruptan çıkma şansı belli oldu! İşte o oran

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI NE?

Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçların tamamlanmasının ardından gruplardan çıkabilecek 16 takım Opta istatistiklerine göre belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gruptan çıkma şansı belli oldu! İşte o oran

A Grubu'nda zirvede yer alan Bayern Münih'in son 16'ya kalma ihtimali yüzde 99.88 olarak açıklandı.

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