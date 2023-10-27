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GALATASARAY HABERİ - Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'nun adı, Juventus'lu futbolcu Nicolo Fagioli ve Newcastle United forması giyen Sandro Tonali ile birlikte yasa dışı bahis skandalına karışmıştı. Futbol müsabakalarına bahis oynadıklarını itiraf eden Fagioli ve Tonali'nin cezası netleşirken; Zaniolo da Torino Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. İfade sonrası İtalyan futbolcunun savunması ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 20:36
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Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle mayıs ayında bazı çevrim içi bahis sitelerine karşı başlattığı soruşturmaya, ağustos ayında ilk olarak Juventus'lu Fagioli'nin adı karışmıştı.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

Fagioli'nin ardından İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile Newcastle United'lı Tonali'nin de adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçmişti.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

Zaniolo ve Tonali bu nedenle 12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampında polise ifade verdikten sonra kamptan ayrılmıştı.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

Fagioli ve Tonali, ifadelerinde bahis oynadıklarını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

FAGIOLI VE TONALI'NİN CEZALARI BELLİ OLDU

Nicolo Fagioli, FIGC Spor Savcılığıyla anlaşma yolunu seçmiş ve 17 Ekim'de FIGC, UEFA ve FIFA'nın futbol aktivitelerine bahis oynanmamasına yönelik talimatlarına aykırı hareket etmekten 7 ay men cezasına ek olarak 5 ay zorunlu rehabilitasyon ve 12 bin 500 Euro para cezası almıştı.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, adı yasa dışı bahis soruşturmasına karışan İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen İtalyan futbolcu Sandro Tonali'nin 10 ay men cezası aldığını açıkladı.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

Bu ceza, oyuncunun top koşturduğu kulübün maçlarına bahis yaptığının tespiti halinde artabiliyor.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

Nicolo Zaniolo ise cuma günü Torino Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

POKER VE BLACKJACK OYNADIĞINI İTİRAF ETTİ

Zaniolo, yasadışı platformlarda spor karşılaşmalarına bahis yapmadığını, poker ve blackjack oynadığını itiraf etti.

Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

"FUTBOL MAÇLARINA BAHİS OYNADIĞINA DAİR DELİLE RASTLANMADI"

Nicolo Zaniolo'nun avukatları ise yaptıkları açıklamada "Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığına dair hiçbir delile rastlanmadı. Müvekkilimiz, zaman zaman yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etse de hiçbir zaman tehdit vb. bir durumla karşı karşıya kalmadığını da belirtti. Bu davanın yakında kapanacağından eminiz." ifadelerini kullandılar.

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