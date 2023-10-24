Haberler Galatasaray UEFA Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin yeri

UEFA Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin yeri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bayern Münih'i konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe de perşembe günü sahne alacak. Bu mücadeleler öncesi Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması merakla takip ediliyor. İşte güncel sıralamamız...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2023 Salı 20:58 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2023 Salı 21:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

Kritik maçta Bayern Münih 8. dakikada K. Coman'ın golüyle öne geçti. Bu gole Cimbom'dan Mauro Icardi 30. dakikada penaltı golüyle yanıt verdi.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona ererken ikinci yarıda Alman ekibi 73'de H. Kane ve 79. dakikada Musiala'nın golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

Bu gollerin ardından Cimbom sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda üçüncü maçında perşembe günü Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçındaysa Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

Kara Kartal, deplasmanda Norveç ekibini devirerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki üçüncü maçında Ludogorets'i ağırlayacak.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçındaysa deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaştı.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibini 3-1, Slovakya temsilcisini ise 2-1 yenerek gruptaki ilk iki maçından zaferle ayrıldı.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırlayacağı Bulgar ekibini devirerek 3'te 3 yapmak ve liderliğini perçinlemek istiyor.

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

1 - İNGİLTERE: 92,428

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

2 - İSPANYA: 79,364

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

3 - İTALYA: 75,141

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

4 - ALMANYA: 72,767

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

5 - HOLLANDA: 57,100

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

6 - FRANSA: 55,331

Ülke puanı sıralaması son durum! İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri

7- PORTEKİZ: 49,649

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
Galatasaray Rizespor maçına hazır
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Daha Eski
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51