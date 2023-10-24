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Galatasaray 1-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Temcilsimiz Galatasaray, A Grubu üçüncü maçında Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadele oldukça çekişmeli geçti. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan sarı-kırmızılılar, son anlara doğru yediği gollerle karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Kingsley Coman, Harry Kane ve Jamal Musiala kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü penaltıdan Mauro Icardi attı. İşte Galatasaray - Bayern Münih maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 18:02 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 18:02
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Galatasaray 1-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Almanya'nın Bayern Münih ekibine 3-1 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda oldukça etkili bir performans ortaya koymasına rağmen ikinci yarıda rakibini durdurmayı başaramadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 8. dakikada rakibinin ani atağında Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen baskılı mücadelesine devam etti. Taraftarının muhteşem desteğiyle Bayern Münih'i adeta sahasına hapseden sarı-kırmızılı takımda, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi üst üste önemli pozisyonlara girdi. Icardi'nin 30. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skora denge getiren Galatasaray'ın, tamamen kontrolü elinde bulundurduğu ve birçok pozisyondan yararlanamadığı maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Müsabakada ikinci yarının ilk bölümü de dengeli geçerken, orta sahaya ağırlığını koyarak kontrolü eline alan Bayern Münih, savunmada yetersiz kalan Galatasaray karşısında peş peşe goller buldu. 73. dakikada Harry Kane ve 79. dakikada Jamal Musiala ile skor üreten Alman ekibi, maçı 3-1 kazandı.

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ardından takımlarına alkışlarla destek verdi.

👇🏻 İŞTE G.SARAY - B. MÜNİH MAÇININ GENİŞ ÖZETİ 👇🏻

GRUPTA İLK MAĞLUBİYETİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk mağlubiyetini yaşadı. Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise Manchester United'ı mağlup etmişti.

Bayern Münih ise grupta 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 8 Kasım Çarşamba günü yine Bayern Münih ile deplasmanda oynayacak.

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23 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın 23 maçlık yenilmezlik serisi, Bayern Münih karşılaşmasında sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a yenildikten sonra Süper Lig'deki son 6 maçını (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazanmıştı.

Galatasaray, bu sezon ise Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezon resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.

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AVRUPA'DA 8 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında ise 8 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona'ya mağlup olduğu maçtan sonra bu sezon Avrupa arenasına döndü.

Galatasaray, Bayern Münih maçından önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik, grup aşamasındaki 2 müsabakada ise birer galibiyet ve beraberlik elde etti.

İLK YARIDA BAYERN MÜNİH KALESİNE 16 ŞUT ÇEKTİ

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısında Bayern Münih kalesini adeta şut bombardımanına tuttu.

Sarı-kırmızılı takım, başarılı bir performans sergilediği maçın ilk yarısında rakip kaleye 16 şut gönderdi.

Galatasaray, 2003-2004 sezonundan beri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında Bayern Münih kalesine en fazla şut çeken takım oldu.

Alman ekibi ise ilk yarıda Galatasaray'ın kalesine sadece 3 şut attı.

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ICARDI'DEN PANENKA PENALTISI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Bayern Münih karşısında Panenka penaltısıyla topu filelere gönderdi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle iğne tedavisiyle maça çıkan Arjantinli yıldız futbolcu, ceza sahasında kendisine yapılan müdahale sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçti.

Soğuk kanlılığıyla bilinen Icardi, kritik maçta kullandığı Panenka penaltısıyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

ICARDI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Bayern Münih karşısında da sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3 gol atan Icardi, grup aşamasında da Manchester United'ın ardından Bayern Münih ağlarını havalandırarak bu kulvardaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Arjantinli futbolcusu Süper Lig'de de 10 kez meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 gol atma başarısı gösterdi.

Bu arada karşılaşmayı 51 bin 792 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

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