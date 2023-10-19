Trendyol Süper Lig'in 9. haftası çok kritik bir mücadeleye sahne olacak.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Sanchez derbide oynayacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Davinson Sanchez ile ilgili karar verildi. Kısa süre içerisinde milli takımdan dönecek ve takımla tek idmana çıkacak olan Sanchez, derbide oynayacak mı? İşte ayrıntılar...
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Galatasaray ve Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.
SANCHEZ DÖNÜYOR
Cimbom'da derbi hazırlıkları sürerken, yeni transferlerden Davinson Sanchez ile ilgili karar verildi.
Milli takım kampında bulunan Davinson Sanchez, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.
Kolombiyalı yıldız, ülkesinin Uruguay ve Ekvador'a karşı oynadığı maçların ikisinde de 90 dakika sahadaydı.
Kolombiya'nın Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile oynadığı müsabaka 2-2 sonuçlanırken, Ekvador karşılaşması ise 0-0 tamamlandı.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un derbi 11'i şekillenmeye başladı.
Milliyet'in haberine göre takımla birlikte tek antrenmana çıkacak olan deneyimli stoper, buna rağmen Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un, gösterdiği performansla Victor Nelsson'dan formayı alan Davinson Sanchez'i derbide sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 gol atan Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United'a karşı 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.