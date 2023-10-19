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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Sanchez derbide oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Davinson Sanchez ile ilgili karar verildi. Kısa süre içerisinde milli takımdan dönecek ve takımla tek idmana çıkacak olan Sanchez, derbide oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 11:38 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:28
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi. Sanchez derbide oynacak mı?
Galatasaray, tüm kulvarlarda kayıpsız ilerliyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi. Sanchez derbide oynacak mı?

Aslan, hem ligde hem de Avrupa'da zirve yarışı veriyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi. Sanchez derbide oynacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası çok kritik bir mücadeleye sahne olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi. Sanchez derbide oynacak mı?

Milliyet'in haberine göre takımla birlikte tek antrenmana çıkacak olan deneyimli stoper, buna rağmen Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi. Sanchez derbide oynacak mı?

Teknik direktör Okan Buruk'un, gösterdiği performansla Victor Nelsson'dan formayı alan Davinson Sanchez'i derbide sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi. Sanchez derbide oynacak mı?

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 gol atan Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United'a karşı 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

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