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Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Ara transfer döneminde...

3 kulvarda mücadele eden Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçecek. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, takımdan ayrılacak isimler için harekete geçti. Sarı kırmızılılarda 3 yıldızın satışı gündeme geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Ara transfer döneminde...

Galatasaray'ın ara transfer dönemi oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Ara transfer döneminde...

İyi bir teklif gelirse Nelsson ve Oliveira'nın satışı gündemde.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Ara transfer döneminde...

Bakambu ise yeterli bulunmuyor.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Ara transfer döneminde...

Arsenal ve Tottenham'ın kanca attığı Victor Nelsson, ülke basınına yaptığı açıklamada "Oynamazsam giderim" demişti.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Ara transfer döneminde...

Danimarkalı stoper, "Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" diyerek yönetime veda mesajını vermişti.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Ara transfer döneminde...

Sarı-kırmızılılar 20 milyon euro civarı tekliflerde 24 yaşındaki futbolcunun satışına onay verecek.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Ara transfer döneminde...

Devre arasında Bakambu'nun yerine bir forvet düşünülüyor.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Ara transfer döneminde...

Bakambu bu sezon Okan Buruk'un gözüne giremezken Demokratik Kongolu forvet, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

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