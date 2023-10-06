Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a ziyarette bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 19:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 19:17
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un tesislerini ziyaret etti.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, takımın yeni başkanı ve aynı zamanda Galatasaray kulüp üyesi olan Ömür Aydın, Dursun Özbek'e tesisleri gezdirdiği ve iki kulüp arasındaki olası iş birliklerinin konuşulduğu belirtildi.

Ziyarette Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'ün de bulunduğu bildirildi.

Galatasaray altyapısında yetişen ve Ümraniyespor forması giyen futbolcular Sıraçhan Nas ve Atalay Babacan'ın da Özbek ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiği aktarıldı.

DİĞER
ABD’li şarkıcı Jason Derulo'ya şok suçlama! Albüm yapacağı kadına ahlaksız teklifte bulundu
Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi! MSB açıkladı: 26 terörist etkisiz | İşte dakika dakika yaşananlar ve harekatın ayrıntıları
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
Montella'nın yardımcıları belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Antalya'ya geldi!
Cimbom'dan ocak ayı operasyonu! Transferi Icardi bitirecek
AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret 18:54
G.Saray Antalya'ya geldi! G.Saray Antalya'ya geldi! 18:34
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 17:52
A. Demirspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! A. Demirspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:24
PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe... PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe... 17:13
Rosier'den flaş hareket! Sosyal medyadan... Rosier'den flaş hareket! Sosyal medyadan... 16:55
Daha Eski
Montella'nın yardımcıları belli oldu! Montella'nın yardımcıları belli oldu! 16:49
G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! 16:09
Antalya maçında o isme kesik! İşte Buruk'un 11'i Antalya maçında o isme kesik! İşte Buruk'un 11'i 15:55
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 15:44
Pogba'yı yıkan haber! Pogba'yı yıkan haber! 15:36
Şampiyonlar Ligi'nden Icardi paylaşımı! 'Yenilmez' Şampiyonlar Ligi'nden Icardi paylaşımı! 'Yenilmez' 15:27