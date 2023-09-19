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Büyülü perde açılıyor

Şampiyonlar Ligi bugün 8 maçla start alacak. Yine birbirinden zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olacak olan turnuva Wembley Stadı’ndaki finalle sona erecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Büyülü perde açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak. Bu sezon final maçına İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Final, 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

İSVİÇRE MODELİNE GEÇİLECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi son kez mevcut formatla düzenlenecek. Gelecek yıldan itibaren "İsviçre modeli"ne geçilecek. Takım sayısı 32'den 36'ya çıkacak, toplamda 125 yerine 189 maç oynanacak.

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