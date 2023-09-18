Haberler Galatasaray Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı. Sarı-kırmızılılar A Grubu'ndaki ilk maçını Danimarka'nın Kopenhag takımıyla oynayacak. Öte yandan Cimbom'un gruptaki diğer rakipleri Bayern Münih ve Manchester United'ın eski oyuncusu Owen Hargreaves, Şampiyonlar Ligi'ndeki A Grubu'nu değerlendirdi. Hargreaves, Galatasaray'ın grupta kaçıncı sırada yer alacağına yönelik tahmin yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 10:51
Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u ağırladı.

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Sarı-kırmızılılar, rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun iki, Abdülkerim ve Icardi'nin golleriyle 4-2 mağlup etti.

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Haftayı 10 puanla 2. sırada kapatan Cimbom'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Galatasaray, Devler Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la birlikte A Grubu'nda yer alıyor.

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Cimbom, gruptaki ilk maçını evinde Kopenhag'la oynayacak.

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

RAMS Stadyumu'ndaki mücadele 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Hargreaves, A Grubu'nun nasıl sıralanacağına yönelik gelen soruya yanıt verdi:

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Eski İngiliz futbolcunun cevabı şu şekilde:

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

"Bayern Münih bir, Manchester United ikinci sırada yer alır."

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

"Galatasaray üç, Kopenhag dördüncü sırada yer alır."

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar 308 karşılaşmaya çıktı.

Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Cimbom, oynadığı maçlarda 109 galibiyet, 82 beraberlik, 115 mağlubiyet aldı.

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