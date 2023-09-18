Owen Hargreaves tahmin etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu kaçıncı bitirir?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u ağırladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun iki, Abdülkerim ve Icardi'nin golleriyle 4-2 mağlup etti.
Haftayı 10 puanla 2. sırada kapatan Cimbom'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Galatasaray, Devler Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la birlikte A Grubu'nda yer alıyor.
Cimbom, gruptaki ilk maçını evinde Kopenhag'la oynayacak.
RAMS Stadyumu'ndaki mücadele 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.
Güçlü rakipleri bulunan Galatasaray'ın gruptaki performansı büyük merak konusu.
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, rakipleri tarafından da mercek altına alınmış durumda.
Bayern Münih ve Manchester United'ın eski oyuncusu Owen Hargreaves, Galatasaray'ın yer aldığı grubu değerlendirdi.
Hargreaves, A Grubu'nun nasıl sıralanacağına yönelik gelen soruya yanıt verdi:
Eski İngiliz futbolcunun cevabı şu şekilde:
"Bayern Münih bir, Manchester United ikinci sırada yer alır."
"Galatasaray üç, Kopenhag dördüncü sırada yer alır."
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar 308 karşılaşmaya çıktı.
Cimbom, oynadığı maçlarda 109 galibiyet, 82 beraberlik, 115 mağlubiyet aldı.