SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Eyüp Aydın resmen Galatasaray'da! Oyuncunun maliyeti açıklandı

Bu sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına saatler kala bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in genç oyuncusu Eyüp Aydın'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cimbom, Alman ekibine 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 euro transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödenecektir.
Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Eyüp Aydın! 💛❤️ pic.twitter.com/N9VN02sHvK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 15, 2023