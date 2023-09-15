SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Eyüp Aydın resmen Galatasaray'da! Oyuncunun maliyeti açıklandı

Bu sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına saatler kala bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in genç oyuncusu Eyüp Aydın'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cimbom, Alman ekibine 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödenecektir.