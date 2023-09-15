SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

"PARA İKİNCİ PLANDA KALIYOR"

Yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim G.Saray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur" ifadelerini kullandı.