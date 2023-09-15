Haberler Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un maaşında iyileştirmeye gidildi. İşte deneyimli teknik adamın alacağı o rakam... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 07:38
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Cimbom'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, geçen sezon Galatasaray'a tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazandırmıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Devler Ligi bileti de alan Aslan'da Okan Buruk'un maaşına düzenleme yapıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

2024 SEZONU SONUNA KADAR

Son olarak yıllık 20 milyon TL kazanan 49 yaşındaki teknik adamın kontratında 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyordu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Geçen sezon mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların hocası Buruk'un kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı. Söz konusu kontratın uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre Okan Buruk'a kulüp tarafından ödenecek yeni maaşın 35 milyon TL olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

"PARA İKİNCİ PLANDA KALIYOR"

Yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim G.Saray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 3 maç oynayan Galatasaray, 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

5. haftaya 7 puanla 3. sırada giren Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Okan Buruk, yenilgi tatmadı ve maç başına 2.56 puan ortalaması yakalamayı başardı.

DİĞER
‘Baskül Ailesi’nin Fidan'ı adeta eridi! Oyuncu Gamze Gözalan 160 kilodan 59 kiloya düştü!
HALK TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuksuzluğa devam ediyor! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumuyor! Bakanlık harekete geçti
G.Saray'dan bir transfer bombası daha!
F.Bahçe'den son gün bombası! Sözleşmesi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan bir transfer bombası daha!
Yıldız isim Lazio'nun kapısından dönmüş!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jerome Opoku Şehir’de Jerome Opoku Şehir’de 01:03
Umut tamam Umut tamam 01:01
Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... 00:21
G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! 00:21
Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 00:21
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 00:21
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... 00:21
F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı 00:21
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... 00:21
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı Galatasaray'dan flaş Muslera kararı 00:21
Okan Buruk'tan flaş yeni kontrat açıklaması Okan Buruk'tan flaş yeni kontrat açıklaması 00:21
Her şey bir anda oldu! Neye uğradığını şaşırdı Her şey bir anda oldu! Neye uğradığını şaşırdı 00:20