Oğulcan'a veda mesajı

Galatasaray, Gaziantep FK ile anlaşan Oğulcan Çağlayan için bir teşekkür mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. 27 yaşındaki futbolcu, Gaziantep'le bir yıllık anlaşma imzaladı.
Galatasaray, Gaziantep FK ile anlaşan Oğulcan Çağlayan için bir teşekkür mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. 27 yaşındaki futbolcu, Gaziantep'le bir yıllık anlaşma imzaladı.