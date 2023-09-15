Haberler Galatasaray Oğulcan'a veda mesajı

Oğulcan'a veda mesajı

GalatasarayGaziantep FK ile anlaşan Oğulcan Çağlayan için bir teşekkür mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. 27 yaşındaki futbolcu, Gaziantep'le bir yıllık anlaşma imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Oğulcan'a veda mesajı
Galatasaray, Gaziantep FK ile anlaşan Oğulcan Çağlayan için bir teşekkür mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. 27 yaşındaki futbolcu, Gaziantep'le bir yıllık anlaşma imzaladı.
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