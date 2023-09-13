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Galatasaray'da Afrika Kupası tehlikesi

Fildişi Sahili’nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası’na Süper Lig’den yaklaşık 80 futbolcu ülkelerinden milli davet bekliyor. Galatasaray'da 3 yeni transferin milli takıma davet edilmesi halinde en az 4 maç takımdan uzak kalacak. Ülkelerin gruptan çıkması halinde bu sayı 2-3 maç daha artabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 13:32 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 13:40
Galatasaray'da Afrika Kupası tehlikesi

Fildişi Sahili'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ertelenen Fas-Liberya maçı haricinde tamamlanırken turnuvaya katılacak takımlar da belli oldu. Organizasyonun eleme grubu aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen ülkeler Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya oldu.

GALATASARAY'DA 3 YENİ TRANSFER DAVET BEKLİYOR

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, geçen sezon şampiyon olan kadrosunda Afrikalı oyuncu bulunmuyordu.

Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kuran sarı-kırmızılılar, Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahibi Fildişi Sahilli Wilfried Zaha, Demokratik Kongolu Cedric Bakambu ve Faslı Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

Ülkeleri eleme aşamasını başarıyla geçen oyuncular milli davet bekliyor. Böylelikle Galatasaray'ın yeni transfeleri 13 Ocak-11 Şubat arası Galatasaray forması giyemeyecek.

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