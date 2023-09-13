Galatasaray'da Afrika Kupası tehlikesi

Fildişi Sahili'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ertelenen Fas-Liberya maçı haricinde tamamlanırken turnuvaya katılacak takımlar da belli oldu. Organizasyonun eleme grubu aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen ülkeler Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya oldu.
GALATASARAY'DA 3 YENİ TRANSFER DAVET BEKLİYOR
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, geçen sezon şampiyon olan kadrosunda Afrikalı oyuncu bulunmuyordu.
Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kuran sarı-kırmızılılar, Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahibi Fildişi Sahilli Wilfried Zaha, Demokratik Kongolu Cedric Bakambu ve Faslı Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.
Ülkeleri eleme aşamasını başarıyla geçen oyuncular milli davet bekliyor. Böylelikle Galatasaray'ın yeni transfeleri 13 Ocak-11 Şubat arası Galatasaray forması giyemeyecek.