GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Muslera itirafı! "Benden iyi kaleci"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.
Demirel, Muslera ve Galatasaray'ın durumu ile ilgili bir soru üzerine, "Muslera benden daha iyi kaleci.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.
Demirel, Muslera ve Galatasaray'ın durumu ile ilgili bir soru üzerine, "Muslera benden daha iyi kaleci.
Galatasaray'ın değeri. Gitmesi herkesi üzer. Ben kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum.
"OKAN BURUK İYİ LİDERLİK YAPTI"
Galatasaray ise Okan hocanın doğru planlamasıyla şampiyon oldu.
Okan hoca bu oyuncu grubunu iyi yönetti ve liderlik yaptı.
Oyuncuları kendine inandırmış ve bence en büyük özelliği de bu" diye konuştu.