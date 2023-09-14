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GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Muslera itirafı! "Benden iyi kaleci"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera'ya övgü dolu sözler söyledi. Demirel, yıldız kaleci için itirafta bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Muslera itirafı! "Benden iyi kaleci"

Galatasaray'ın değeri. Gitmesi herkesi üzer. Ben kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Muslera itirafı! "Benden iyi kaleci"

"OKAN BURUK İYİ LİDERLİK YAPTI"

Galatasaray ise Okan hocanın doğru planlamasıyla şampiyon oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Volkan Demirel'den Muslera itirafı! "Benden iyi kaleci"

Okan hoca bu oyuncu grubunu iyi yönetti ve liderlik yaptı.

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