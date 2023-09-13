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Onur duyuyorum

Tunç Holding, Galatasaray ile 13. Sponsorluğunu imzalarken Başkan Azaphan, bu durumdan büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Onur duyuyorum

Galatasaray Kulübü, Tunç Holding ile kadın basketbol takımı için forma sponsorluk anlaşması imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Gülmezgil, kadın basketbolunda iyi birtakım kurduklarını belirterek, "Dinçer Azaphan Bey ile kadın basketbolunu başarıya ulaştırmak için elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu. Galatasaray Kulübüne 13. kez sponsor olan Azaphan ise, bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kadınları sporda desteklemek istediğini aktaran Azaphan, "Kadın basketbol takımımıza yaptığımız katkıdan dolayı şahsım ile şirketim adına onurlu ve gururluyum" ifadesini kullandı.

GS STORE ÖNERİSİ

Dinçer Azaphan, formanın göğsünde Tunç Holding yerine GS Store logosunun yer almasını istediğini dile getirdi. Dikran Gülmezgil de talebe olumlu yaklaşarak konuyu yönetim kuruluna taşıyacağını söyledi.

YÖNETİCİ OLMAK İSTERİM

Dinçer Azaphan, sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapma gibi bir beklentisi olmadığını vurgulayarak, "Yönetici olmayı tabii ki herkes ister. Ancak öyle bir çabam yok. İleride ne olacağını bilmiyorum. Katkım olacaksa isterim ama olmayacaksa taraftar Dinçer olarak devam etmek istiyorum" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ KEMERBURGAZ

Galatasaray Yöneticisi Dikran Gülmezgil, Florya'dan taşınma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yanındaki 60 dönümlük araziye amatör branşlar için tesis yapacaklarına değinen Gülmezgil, "Ancak şu anda Kemerburgaz'daki tesisi yetiştirmeye çalışıyoruz. Kemerburgaz ve Mecidiyeköy projelerimiz bittikten sonra stadın yanına yapacağımız tesise odaklanacağız. Biz, göreve iki senelik dönem için geldik ama projelerimiz çok büyük" ifadelerini kullandı.

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