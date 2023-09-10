Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala hareketlilik arttı. Çok sayıda dünya yıldızı ismi renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı veren sarı-kırmızılılarda birçok ayrılık da yaşandı. Son olarak Fredrik Midstjö'yü Pendikspor'a gönderen Cimbom'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 19:24
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılarda 15 Eylül'de bitecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılardan en son ayrılan isimse Fredrik Midstjö oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Norveçli futbolcu, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Pendikspor'dan yapılan açıklamada "Fredrik Midtsjö Pendikspor'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise "Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø'ye teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

İstanbul ekibinin Midtsjö transferi için Galatasaray'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sonrası bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

LEO DUBOIS BAŞAKŞEHİR'E

Sabah'ın haberine göre; Midtsjö'yü Pendikspor'a satan Galatasaray'da Leo Dubois ile yollar ayrılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

İsmi Şampiyonlar Ligi listesinden çıkartılan 28 yaşındaki oyuncu, cuma akşamı Florya'ya gelip idmana çıktı ve hocası Okan Buruk'la görüştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Fransız sağ bek, Başakşehir ihtimaline sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Leo Dubois'in menajeri, İstanbul'daki evini yenileyen futbolcusuna kulüp arıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Leo Dubois bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta süre aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın Samsunspor mesaisi sürüyor!
Torreira için gemileri yaktılar! Parası ne olursa olsun...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE 📺
OKULUN İLK GÜNÜ SERBEST KIYAFETLE GİDİLİR Mİ? | 11 Eylül 2023 okulun ilk günü üniforma zorunlu mu, sivil gidilir mi?
Türkşeker geçici işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Elmalı'da başpehlivan belli oldu! Elmalı'da başpehlivan belli oldu! 18:55
Almanya'da Hansi Flick dönemi bitti Almanya'da Hansi Flick dönemi bitti 18:23
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ikinci oldu Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ikinci oldu 18:00
Almanya dünya şampiyonu! Almanya dünya şampiyonu! 17:40
Kayserispor'da Recep Uçar dönemi! Kayserispor'da Recep Uçar dönemi! 17:31
Kayserispor Recep Uçar ile anlaştı! Kayserispor Recep Uçar ile anlaştı! 17:11
Daha Eski
F.Bahçe'ye Al Musrati'den müjdeli haber! F.Bahçe'ye Al Musrati'den müjdeli haber! 16:46
Japonya-Türkiye maçına Hollandalı hakem Japonya-Türkiye maçına Hollandalı hakem 16:28
A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya gitti! A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya gitti! 16:05
F.Bahçe mi G.Saray mı? İngiliz basınından flaş iddia F.Bahçe mi G.Saray mı? İngiliz basınından flaş iddia 15:51
G.Saray'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! 15:46
Bakan Bak'tan özel sporculara tebrik Bakan Bak'tan özel sporculara tebrik 15:30