TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda 15 Eylül'de bitecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hızlandı.
Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'da yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılardan en son ayrılan isimse Fredrik Midstjö oldu.
Norveçli futbolcu, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'a transfer oldu.
Pendikspor'dan yapılan açıklamada "Fredrik Midtsjö Pendikspor'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise "Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø'ye teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul ekibinin Midtsjö transferi için Galatasaray'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sonrası bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
LEO DUBOIS BAŞAKŞEHİR'E
Sabah'ın haberine göre; Midtsjö'yü Pendikspor'a satan Galatasaray'da Leo Dubois ile yollar ayrılıyor.
İsmi Şampiyonlar Ligi listesinden çıkartılan 28 yaşındaki oyuncu, cuma akşamı Florya'ya gelip idmana çıktı ve hocası Okan Buruk'la görüştü.
Fransız sağ bek, Başakşehir ihtimaline sıcak bakıyor.
Leo Dubois'in menajeri, İstanbul'daki evini yenileyen futbolcusuna kulüp arıyor.
Leo Dubois bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta süre aldı.
89 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Dubois'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.