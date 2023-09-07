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Tahkim Kurulu Galatasaray'ın 1959 öncesi için itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona dair yaptığı itirazla ilgili kararını verdi. Kurul, sarı-kırmızılıların itirazını reddetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 20:09
Tahkim Kurulu Galatasaray'ın 1959 öncesi için itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona dair yaptığı itirazı reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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