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GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, yabancı sayısını düşürmek için harekete geçti. Gözden çıkarılan isimlerden olan Leo Dubois'ya ise Süper Lig'den iki talip birden çıktı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 09:52
GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'da, yabancı sayısını düşürmeye yönelik çalışmalar da sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmaya hazırlanan Pendikspor, sarı-kırmızılı takımdan Leo Dubois'yı de kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Pendikspor yönetiminin, Galatasaray yönetimi ve oyuncuyla temas halinde olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Öte yandan Leo Dubois'ya Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamayan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Leo Dubois, 89 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

28 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.

Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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