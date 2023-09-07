GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya çifte talip!

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'da, yabancı sayısını düşürmeye yönelik çalışmalar da sürüyor.
Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'da, yabancı sayısını düşürmeye yönelik çalışmalar da sürüyor.
Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmaya hazırlanan Pendikspor, sarı-kırmızılı takımdan Leo Dubois'yı de kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Pendikspor yönetiminin, Galatasaray yönetimi ve oyuncuyla temas halinde olduğu ifade edildi.
Öte yandan Leo Dubois'ya Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamayan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Leo Dubois, 89 dakika süre aldı.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.
2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.
Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.
28 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...
Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.
Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...