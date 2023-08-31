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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabındaki rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 19:06 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 19:58
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİLDİ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da saat 19.00'da gerçekleştirildi.

Çekilen kuralarla birlikte Galatasaray'ın grubu ve rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray

B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens

C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad

E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United

G Grubu: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

1. Maç Günü: 19-20 Eylül

2. Maç Günü: 3-4 Ekim

3. Maç Günü: 24-25 Ekim

4. Maç Günü: 7-8 Kasım

5. Maç Günü: 28-29 Kasım

6. Maç Günü: 12-13 Aralık

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