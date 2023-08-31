Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİLDİ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da saat 19.00'da gerçekleştirildi.
Çekilen kuralarla birlikte Galatasaray'ın grubu ve rakipleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU VE RAKİPLERİ
A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray
B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens
C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin
D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad
E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic
F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United
G Grubu: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys
H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
1. Maç Günü: 19-20 Eylül
2. Maç Günü: 3-4 Ekim
3. Maç Günü: 24-25 Ekim
4. Maç Günü: 7-8 Kasım
5. Maç Günü: 28-29 Kasım
6. Maç Günü: 12-13 Aralık