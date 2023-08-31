Haberler Galatasaray Galatasaray Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transferini açıkladı! Bonservis bedeli...

Galatasaray Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transferini açıkladı! Bonservis bedeli...

Son dakika haberi: Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, milli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun Genoa'ya kiralandığını duyurdu. İşte Berkan'ın bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 22:52
Galatasaray Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transferini açıkladı! Bonservis bedeli...

Galatasaray, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Kulübü ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A, şirketimize 250 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5 milyon avrodur."

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