Molde Teknik Direktörü Erling Moe'dan Mauro Icardi'ye övgü!

Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Molde Teknik Direktörü Erling Moe karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Moe, "Oyuncuların bireysel kalitelerini dikkate almanız gerekiyor. Icardi'nin hakkını vermeliyiz. Oynadığımız oyun beni tatmin etti. Maçın hakimi bizdik ama 2-1 kaybettik. Galatasaray'ı gruplara kaldığı için tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BİZ GÖLDEKİ KÜÇÜK BALIKTIK"

Avrupa Ligi gruplarında iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini aktaran Moe, "İyi bir takım olduğumuzu göstermek için iyi bir şansımız vardı. Her zaman cesur olmamız gerektiğini söyledim. 15 milyonluk bir şehirdeyiz. Biz göldeki küçük balıktık. İlerleyen günlerde de Molde adını daha iyi duyurmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine verdi.

Galatasaray'a karşı eşleşmeyi kaybetme sebeplerinin sorulması üzerine ise Moe, şöyle konuştu:

"Galatasaraylı oyuncuların çok iyi yeteneklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yediğimiz gollerden iki tanesi serbest vuruştan, bir tanesi de penaltıdan geldi. Bunu bireysel kalite olarak özetleyebilirim."

"AÇIKÇASI BİR CEHENNEM DEĞİLDİ"

Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferin bir cehennem olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Buraya geldiğimizden beri iyi insanlar gördüm. Buradaki havaya bayıldım. Belirleyici şey ilk maçtı. Yediğimiz 3 gol çok fazlaydı. Biz sezon ortasındayız, onlar yeni başladılar sezona. Biz daha iyi oynayan taraftık ama onların da yetenekli oyuncuları vardı. Onlar da sezon ortasında olsaydı farklı bir maç izleyebilirdik" şeklinde konuştu.

Kendi takımının oyun felsefesini değerlendiren Moe, önde baskı yapılacak bir takım olmadıklarını aktararak, "Biz zor bir rakibiz. İleriye doğru oynuyoruz. Boş alanları iyi kullanıyoruz. Sanırım bu kadar önde baskı yapıp arkada boşluk bırakmazdım" açıklamasında bulundu.