Galatasaray'a transferde kötü haber!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük sükse yaratan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da gözler stoper ve orta saha transferine çevrildi.
Galatasaray'da stoper bölgesi için liste başında yer alan isimse Sergio Ramos...
Sarı-kırmızılıların Molde maçı sonrası İspanyol stoperi İstanbul'a getirerek resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Orta saha transferi için Marco Verratti ile temaslarını sürdüren Galatasaray, adı Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılan İtalyan yıldızın transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
Öte yandan Galatasaray için sürpriz bir orta sahanın ismi de gündeme gelmişti ancak yapılan görüşmelerde hayal kırıklığı yaşandı.
MARCO KANA'YA GALATASARAY KANCASI
Belçika basını, Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki orta saha Marco Kana'yla Galatasaray'ın ilgilendiğini yazdı.
Anderlecht Teknik Direktörü Brian Riemer'in Kana'ya bu sezon çok fazla forma şansı vermeyi düşünmediği ve oyuncunun kiralık olarak başka takıma giderek gelişmesini istediği öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER TIKANDI
Fakat Belçika temsilcisinin oyuncudan gelecekte çok şey beklediği için sözleşmesine satın alma opsiyonu eklemek istemediği kaydedildi.
Galatasaray'ın da Marco Kana'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği için görüşmelerin şimdilik tıkandığı ifade edildi.
Marco Kana geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 19 maçta forma giydi.
Belçikalı futbolcu skor katkısı üretemedi.
Kana'nın Anderlecht ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.