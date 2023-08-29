Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle stoper ve orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılara transferde üzücü haber geldi. İşte flaş gelişmenin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 15:16
Galatasaray'a transferde kötü haber!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük sükse yaratan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da gözler stoper ve orta saha transferine çevrildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'da stoper bölgesi için liste başında yer alan isimse Sergio Ramos...

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Sarı-kırmızılıların Molde maçı sonrası İspanyol stoperi İstanbul'a getirerek resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Orta saha transferi için Marco Verratti ile temaslarını sürdüren Galatasaray, adı Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılan İtalyan yıldızın transfer için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Öte yandan Galatasaray için sürpriz bir orta sahanın ismi de gündeme gelmişti ancak yapılan görüşmelerde hayal kırıklığı yaşandı.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

MARCO KANA'YA GALATASARAY KANCASI

Belçika basını, Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki orta saha Marco Kana'yla Galatasaray'ın ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Anderlecht Teknik Direktörü Brian Riemer'in Kana'ya bu sezon çok fazla forma şansı vermeyi düşünmediği ve oyuncunun kiralık olarak başka takıma giderek gelişmesini istediği öne sürüldü.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Fakat Belçika temsilcisinin oyuncudan gelecekte çok şey beklediği için sözleşmesine satın alma opsiyonu eklemek istemediği kaydedildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'ın da Marco Kana'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği için görüşmelerin şimdilik tıkandığı ifade edildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Marco Kana geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 19 maçta forma giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
S SPORT PLUS CANLI İZLE
UEFA ülke sıralamasında kaçıncıyız? İşte puanımız!
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transferde kötü haber! G.Saray'a transferde kötü haber! 15:15
Fırtına'da Kasımpaşa maçı öncesi son durum! Fırtına'da Kasımpaşa maçı öncesi son durum! 14:48
Al Nassr - Al Shabab maçı saat kaçta? Al Nassr - Al Shabab maçı saat kaçta? 14:37
Monaco'nun yıldızı F.Bahçe'ye! İşte Kanarya'nın yeni jokeri Monaco'nun yıldızı F.Bahçe'ye! İşte Kanarya'nın yeni jokeri 14:35
Al Ahli - Al Tai maçı saat kaçta? Al Ahli - Al Tai maçı saat kaçta? 14:33
Al Khaleej - Al Hazm maçı saat kaçta? Al Khaleej - Al Hazm maçı saat kaçta? 14:29
Daha Eski
Damak - Al Feteh maçı saat kaçta? Damak - Al Feteh maçı saat kaçta? 14:26
Akhdoud - Al Taawon maçı saat kaçta? Akhdoud - Al Taawon maçı saat kaçta? 14:19
A.Gücü F.Bahçe maçı için karar verildi! A.Gücü F.Bahçe maçı için karar verildi! 13:56
Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması! Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması! 13:40
Süper Lig'e sürpriz transfer! Ousseynou Ba... Süper Lig'e sürpriz transfer! Ousseynou Ba... 13:19
Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! 12:52