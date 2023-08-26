TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde'yi eleyerek gruplara kalma planları yapan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde'yi eleyerek gruplara kalma planları yapan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleriyle adından söz ettiren sarı-kırmızılılarda gözler stoper ve orta saha transferine çevrildi.
Cimbom, stoper bölgesi için son olarak PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos ile görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un ay sonunda İspanyol futbolcu ve menajeriyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
37 yaşındaki stoperin de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.
Sergio Ramos transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için de kolları sıvadı.
Bu bölge için pek çok ismi gündemine alan Cimbom'da gündeme gelen son isimlerden biri Marco Verratti olmuştu.
PSG'de kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu öne sürülürken, İtalyan yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
GÖRÜŞMELER HIZLANDI
İtalyan basını, Marco Verratti transferi için Galatasaray ile PSG arasındaki görüşmelerin hızlandığını duyurdu.
Tuttomercatoweb'de yer alan haberde, iki kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla birlite kiralama ve sonraki satıştan yüzde için pazarlık yaptığı kaydedildi.
2012 yılından bu yana PSG forması giyen Marco Verratti, kariyerinde 495 maça çıktı.
30 yaşındaki yıldız, 13 gol ve 72 asistlik bir performans kaydetti.
İtalya Milli Takımı'nın formasını da terleten Verratti, milli formayla çıktığı 55 maçta 3 gol attı.
Marco Verratti'nin PSG ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro.