Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin hızlı takımlarından olan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Orta saha transferi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda bu bölge için gündemdeki bir numaralı isim PSG forması giyen Marco Verratti... İtalyan basını, yıldız futbolcuyla ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:23
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde'yi eleyerek gruplara kalma planları yapan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleriyle adından söz ettiren sarı-kırmızılılarda gözler stoper ve orta saha transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Cimbom, stoper bölgesi için son olarak PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos ile görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un ay sonunda İspanyol futbolcu ve menajeriyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

37 yaşındaki stoperin de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Sergio Ramos transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için de kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Bu bölge için pek çok ismi gündemine alan Cimbom'da gündeme gelen son isimlerden biri Marco Verratti olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

PSG'de kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu öne sürülürken, İtalyan yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

İtalyan basını, Marco Verratti transferi için Galatasaray ile PSG arasındaki görüşmelerin hızlandığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Tuttomercatoweb'de yer alan haberde, iki kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla birlite kiralama ve sonraki satıştan yüzde için pazarlık yaptığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

2012 yılından bu yana PSG forması giyen Marco Verratti, kariyerinde 495 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

30 yaşındaki yıldız, 13 gol ve 72 asistlik bir performans kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

İtalya Milli Takımı'nın formasını da terleten Verratti, milli formayla çıktığı 55 maçta 3 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Marco Verratti'nin PSG ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran gelişme! Marco Verratti...

Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro.

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