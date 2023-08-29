Haberler Galatasaray Galatasaray - Molde maçı CANLI izle! (GS - Molde Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın)

Galatasaray - Molde maçı CANLI izle! (GS - Molde Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşıyor. Rams Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Szymon Marciniak düdük çalıyor. Temsilcimiz tur atlayarak Devler sahnesinde gruplara kalmayı amaçlıyor. Galatasaray - Molde maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 21:49
Galatasaray - Molde maçı CANLI izle! (GS - Molde Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda müsabakadan galibiyet alarak ayrılmak istiyor.

Kritik müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial oldu.

GALATASARAY - MOLDE MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Molde: Karlstrom, Bjornbak, Breivik, Haugan, Ellingsen, Eikrem, Mannsverk, Bryhildsen, Knudtzon, Haugen, Eriksen

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başladı. Zorlu müsabaka Exxen'de canlı yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 308. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 307 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 110 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 411 kez havalandırırken, kalesinde ise 452 gol gördü.

OKAN BURUK GALATASARAY İLE AVRUPA'DA 6. KARŞILAŞMADA

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında 6. sınavına Molde maçıyla çıktı. Sarı-kırmızılılar ile oynadığı son 4 Avrupa kupası müsabakasını kazanan Buruk, Galatasaray'da bunu başaran ilk Türk teknik direktör oldu.

AVRUPA'DAKİ SON 17 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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